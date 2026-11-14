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        Kayseri Süper Amatör Küme'de 4. haftanın hakemleri belli oldu

        Kayseri Süper Amatör Küme'de 4. haftada düdük çalacak hakemler belli oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 09:18 Güncelleme:
        Kayseri Süper Amatör Küme'de 4. haftanın hakemleri belli oldu

        Kayseri Süper Amatör Küme’de 4. haftada düdük çalacak hakemler belli oldu.

        Kayseri Süper Amatör Küme’de 4. hafta heyecanı yarın oynanacak olan karşılaşmalar ile devam edecek. Her geçen hafta heyecanın arttığı Süper Amatör Küme’de hem şampiyonluk mücadelesi hem de alt sıralarda birbirinden önemli müsabakalar oynanacak. Kayseri İl Hakem Kurulu tek grupta oynanacak Süper Amatör Küme maçlarının hakemlerini belirledi ve kamuoyu ile paylaştı. Haftanın maçları ve bu maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde:

        AmaratsporBüyük Toramanspor: Mert Mustan Müsüroğlu

        ArgıncıksporDevelispor: Gökhan Mutlu

        Kayseri AtletiksporKocasinan Ülküspor: Ömer Çağıl

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        G.O.PaşasporKayseri Yolspor: Muhammed Emin Vural

        Hacılar ErciyessporDöğergücü FK: Dilber Sıla Başıaçık

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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