Kayseri Süper Amatör Küme'de 4. haftanın hakemleri belli oldu

Kayseri Süper Amatör Küme’de 4. haftada düdük çalacak hakemler belli oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme’de 4. hafta heyecanı yarın oynanacak olan karşılaşmalar ile devam edecek. Her geçen hafta heyecanın arttığı Süper Amatör Küme’de hem şampiyonluk mücadelesi hem de alt sıralarda birbirinden önemli müsabakalar oynanacak. Kayseri İl Hakem Kurulu tek grupta oynanacak Süper Amatör Küme maçlarının hakemlerini belirledi ve kamuoyu ile paylaştı. Haftanın maçları ve bu maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde:

AmaratsporBüyük Toramanspor: Mert Mustan Müsüroğlu

ArgıncıksporDevelispor: Gökhan Mutlu

Kayseri AtletiksporKocasinan Ülküspor: Ömer Çağıl

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G.O.PaşasporKayseri Yolspor: Muhammed Emin Vural

Hacılar ErciyessporDöğergücü FK: Dilber Sıla Başıaçık