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        Kayserili şehidin naaşı memleketine getirildi

        Malatya'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in cenazesi memleketi Kayseri'ye getirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 13:56 Güncelleme:
        Kayserili şehidin naaşı memleketine getirildi

        Malatya'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in cenazesi memleketi Kayseri'ye getirildi.

        12 Kasım'da 2'nci Kara Havacılık Alayı'na ait S70 tipi helikopter, kalkıştan kısa süre sonra henüz bilinmeyen nedenle Malatya'da Yeşilyurt'a bağlı Samanköy Mahallesi'nde düştü. Meydana gelen kazada helikopterde bulunan Uçak/Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder şehit oldu. Kayserili şehidin al bayrağa satılı tabutta bulunan cenazesi bugün kente getirildi. Şehidin cenazesini Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, şehidin ailesi ve yakınları karşılandı.

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        Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in cenazesi ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kartal Şehitliği'nde toprağa verilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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