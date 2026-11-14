Kayserili şehidin naaşı memleketine getirildi

12 Kasım'da 2'nci Kara Havacılık Alayı'na ait S70 tipi helikopter, kalkıştan kısa süre sonra henüz bilinmeyen nedenle Malatya'da Yeşilyurt'a bağlı Samanköy Mahallesi'nde düştü. Meydana gelen kazada helikopterde bulunan Uçak/Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder şehit oldu. Kayserili şehidin al bayrağa satılı tabutta bulunan cenazesi bugün kente getirildi. Şehidin cenazesini Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, şehidin ailesi ve yakınları karşılandı.

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