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        Kayseri Büyükşehir'den kırsal ulaşım güvenliği için Yüreğil-Amarat yolunda çalışma

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan YüreğilAmarat yolunda 3 kilometrelik güzergâhta ulaşım güvenliğini ve konforunu artırmaya yönelik çalışma başlattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 14:01 Güncelleme:
        Kayseri Büyükşehir'den kırsal ulaşım güvenliği için Yüreğil-Amarat yolunda çalışma

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan YüreğilAmarat yolunda 3 kilometrelik güzergâhta ulaşım güvenliğini ve konforunu artırmaya yönelik çalışma başlattı.

        Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların güvenli seyahat etmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın kırsal mahallelere verdiği önem doğrultusunda, Kocasinan ilçesi Yüreğil ile Amarat mahalleleri arasındaki yolda meydana gelen çökmelere yönelik çalışma başlatıldı.

        Yaklaşık 3 kilometrelik güzergâhta gerçekleştirilecek çalışmalar öncesinde, yolun çalışma yapılan bölümü trafik akışına kapatıldı. Böylece hem saha ekiplerinin çalışmalarını güvenli şekilde yürütebilmesi hem de sürücülerin ve vatandaşların muhtemel risklerden korunması amacıyla gerekli tedbirler alındı.

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        Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yolun çökmelerin meydana geldiği kesimlerinde dolgu ve sıkıştırma uygulamaları gerçekleştirilecek. Yapılacak müdahalelerle yol altyapısının güçlendirilmesi ve güzergâhın daha güvenli ulaşım şartlarına kavuşturulması amaçlanıyor.

        Zorlu Arazi ve Mevsim Şartlarına Rağmen Çalışmalar Sürüyor

        Bölgede etkili olan mevsimsel şartlar ve yolun bulunduğu arazinin zorlu yapısı nedeniyle çalışmaların belirli bir zamana yayılması öngörülüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, saha şartlarını dikkate alarak çalışmalarını sürdürecek.

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        Yol bakım, onarım ve altyapı iyileştirme çalışmalarıyla kırsal mahallelerin ulaşım standartlarını yükseltmeyi hedefleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânlarına kavuşması için yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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