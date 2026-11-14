Büyükşehir Aile Akademisi'nden bireylere ver ailelere ücretsiz danışmanlık desteği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, toplumun temel yapı taşı olan aileyi güçlendirmek ve bireylerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla Aile Akademisi bünyesinde sunduğu psikolojik danışmanlık, aile danışmanlığı ve bireysel danışmanlık hizmetlerini yeni dönemde de KAYMEK tesislerinde sürdürüyor. Ücretsiz olarak sunulan hizmetlerle bireylerin ve ailelerin karşılaştıkları sorunlara uzman desteğiyle çözüm üretilmesi hedefleniyor.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda toplumun her kesimine dokunan hizmetlerini sürdürüyor. Eğitimden kültüre, sanattan spora ve sosyal destek çalışmalarına kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren Büyükşehir Belediyesi, aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik çalışmalarına da özel önem veriyor.

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Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Aile Akademisi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, bireylerin ve ailelerin ihtiyaçlarına yönelik danışmanlık hizmetlerini yeni dönemde de KAYMEK tesislerinde vatandaşlarla buluşturuyor.

Büyükşehir Belediyesi Aile Akademisi bünyesinde faaliyet gösteren Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi'nde; bireysel danışmanlık, çift danışmanlığı, çocuk ve ergen danışmanlığı, aile içi iletişim, okul problemleri ve aile yaşamına ilişkin çeşitli konularda uzman desteği sunuluyor.

Aile Akademisi'nde sunulan hizmetlere ilişkin bilgiler veren aile danışmanı Gülşah Benzer Bozdağlı, bireylerin ve ailelerin ihtiyaçlarına yönelik danışmanlık hizmetlerini yeni dönemde de KAYMEK tesislerinde sürdürdüklerini belirtti. Bozdağlı, uzmanlar tarafından bireysel, çift, çocuk ve ergen danışmanlığının yanı sıra aile içi iletişim, okul problemleri ve aile yaşamına ilişkin pek çok konuda danışmanlık hizmeti verildiğini ifade ederek, "Amacımız bireylerin kendilerini daha iyi tanımalarına, aile içi iletişimi güçlendirmelerine ve yaşamın getirdiği zorluklarla daha sağlıklı başa çıkmalarına destek olmaktır" dedi.

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Ücretsiz Randevu İçin İletişim Numaraları

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Aile Akademisi'nin ücretsiz danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak ve randevu oluşturmak isteyen vatandaşlar, 0352 251 00 77 ve 0552 957 50 11 numaralı telefonlardan bilgi alabiliyor.

Büyükşehir Belediyesi, aile yapısının güçlendirilmesi, bireylerin desteklenmesi ve toplumun sosyal refahının artırılması amacıyla insan odaklı hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor.