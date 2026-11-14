Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Büyükşehir Aile Akademisi'nden bireylere ver ailelere ücretsiz danışmanlık desteği

        Büyükşehir Aile Akademisi'nden bireylere ver ailelere ücretsiz danışmanlık desteği

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, toplumun temel yapı taşı olan aileyi güçlendirmek ve bireylerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla Aile Akademisi bünyesinde sunduğu psikolojik danışmanlık, aile danışmanlığı ve bireysel danışmanlık hizmetlerini yeni dönemde de KAYMEK tesislerinde sürdürüyor. Ücretsiz olarak sunulan hizmetlerle bireylerin ve ailelerin karşılaştıkları sorunlara uzman desteğiyle çözüm üretilmesi hedefleniyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 13:59 Güncelleme:
        Büyükşehir Aile Akademisi'nden bireylere ver ailelere ücretsiz danışmanlık desteği

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, toplumun temel yapı taşı olan aileyi güçlendirmek ve bireylerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla Aile Akademisi bünyesinde sunduğu psikolojik danışmanlık, aile danışmanlığı ve bireysel danışmanlık hizmetlerini yeni dönemde de KAYMEK tesislerinde sürdürüyor. Ücretsiz olarak sunulan hizmetlerle bireylerin ve ailelerin karşılaştıkları sorunlara uzman desteğiyle çözüm üretilmesi hedefleniyor.

        Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda toplumun her kesimine dokunan hizmetlerini sürdürüyor. Eğitimden kültüre, sanattan spora ve sosyal destek çalışmalarına kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren Büyükşehir Belediyesi, aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik çalışmalarına da özel önem veriyor.

        REKLAM

        Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Aile Akademisi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, bireylerin ve ailelerin ihtiyaçlarına yönelik danışmanlık hizmetlerini yeni dönemde de KAYMEK tesislerinde vatandaşlarla buluşturuyor.

        Büyükşehir Belediyesi Aile Akademisi bünyesinde faaliyet gösteren Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi'nde; bireysel danışmanlık, çift danışmanlığı, çocuk ve ergen danışmanlığı, aile içi iletişim, okul problemleri ve aile yaşamına ilişkin çeşitli konularda uzman desteği sunuluyor.

        Aile Akademisi'nde sunulan hizmetlere ilişkin bilgiler veren aile danışmanı Gülşah Benzer Bozdağlı, bireylerin ve ailelerin ihtiyaçlarına yönelik danışmanlık hizmetlerini yeni dönemde de KAYMEK tesislerinde sürdürdüklerini belirtti. Bozdağlı, uzmanlar tarafından bireysel, çift, çocuk ve ergen danışmanlığının yanı sıra aile içi iletişim, okul problemleri ve aile yaşamına ilişkin pek çok konuda danışmanlık hizmeti verildiğini ifade ederek, "Amacımız bireylerin kendilerini daha iyi tanımalarına, aile içi iletişimi güçlendirmelerine ve yaşamın getirdiği zorluklarla daha sağlıklı başa çıkmalarına destek olmaktır" dedi.

        REKLAM

        Ücretsiz Randevu İçin İletişim Numaraları

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Aile Akademisi'nin ücretsiz danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak ve randevu oluşturmak isteyen vatandaşlar, 0352 251 00 77 ve 0552 957 50 11 numaralı telefonlardan bilgi alabiliyor.

        Büyükşehir Belediyesi, aile yapısının güçlendirilmesi, bireylerin desteklenmesi ve toplumun sosyal refahının artırılması amacıyla insan odaklı hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        'Menekşe' başlıyor
        'Menekşe' başlıyor

        Benzer Haberler

        Yahyalı Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifinin 2027 yılı çalışma programı görüş...
        Yahyalı Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifinin 2027 yılı çalışma programı görüş...
        Kayserili şehidin naaşı memleketine getirildi
        Kayserili şehidin naaşı memleketine getirildi
        Kayseri'de Yüreğil-Amarat yolunda onarım çalışması başlatıldı
        Kayseri'de Yüreğil-Amarat yolunda onarım çalışması başlatıldı
        Ters yöne girdi, trafiği tehlikeye attı
        Ters yöne girdi, trafiği tehlikeye attı
        Kayseri'nin Akdeniz'e açılan kapısı Yahyalı'daki tarihi kaleler ziyaretçile...
        Kayseri'nin Akdeniz'e açılan kapısı Yahyalı'daki tarihi kaleler ziyaretçile...
        Kayseri'de spor malzemeleri kendi atölyelerinde üretiliyor
        Kayseri'de spor malzemeleri kendi atölyelerinde üretiliyor