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        Kayseri'de Yüreğil-Amarat yolunda onarım çalışması başlatıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesince Kocasinan ilçesi Yüreğil-Amarat yolunda onarım çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 13:28 Güncelleme:
        Kayseri'de Yüreğil-Amarat yolunda onarım çalışması başlatıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesince Kocasinan ilçesi Yüreğil-Amarat yolunda onarım çalışması başlatıldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kırsal mahallelerde ulaşım güvenliğini artırmak amacıyla Yüreğil ve Amarat mahalleleri arasındaki 3 kilometrelik güzergahta çalışma yürütülüyor.

        Yol altyapısının güçlendirilmesi için dolgu ve sıkıştırma işlemlerinin yapılacağı güzergah, iş ve sürüş güvenliği amacıyla araç trafiğine kapatıldı.

        Bölgedeki zorlu arazi ve mevsim şartları nedeniyle çalışmaların bir süre daha devam edeceği ifade edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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