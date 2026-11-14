Kayserispor'un maç programı belli oldu
TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'un ligin 16 ile 18. haftaları arasında oynayacağı maçların tarihleri ve saatleri belli oldu.
TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'un ligin 16 ile 18. haftaları arasında oynayacağı maçların tarihleri ve saatleri belli oldu.
TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'un 16 ile 18. hafta arasında oynayacağı Keçiörengücü, Bodrumspor ve Bandırmaspor maçlarının tarih ve saatleri belli oldu. Sarıkırmızılıların söz konusu haftalarda oynayacağı maçlar şu şekilde:
16. hafta
29 Kasım 2026 Pazar
19.00 Keçiörengücü Kayserispor
Ankara Aktepe Stadyumu
17. hafta
6 Aralık 2026 Pazar
13.30 KayserisporBodrum FK
Antalya Stadyumu
18. hafta
13 Aralık 2026 Pazar
13.30 BandırmasporKayserispor
Bandırma 17 Eylül Stadyumu
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