Erciyes 38 FSK'nın kupa maçı programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Elazığspor’u yenerek tur atlayan ve ardından Göztepe ile eşleşen Erciyes 38 FSK’nın dördüncü turda oynayacağı maçın programı belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu müsabakalarına ilişkin program Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Bu turda maçlar 1, 2 ve 3 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Elazığspor’u yenerek tur atlayan ve ardından Göztepe ile eşleyen Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, 4. Tur maçında 3 Aralık 2026 Perşembe günü sahaya çıkacak.

İzmir Gürsel Aksel Stadyumunda oynanacak olan karşılaşma saat 20.30’da başlayacak.