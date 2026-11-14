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        Ters yöne girdi, trafiği tehlikeye attı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ters yöne girerek yanlış dönüş yapan bir sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar araç içi kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 11:41 Güncelleme:
        Ters yöne girdi, trafiği tehlikeye attı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ters yöne girerek yanlış dönüş yapan bir sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar araç içi kamerasına yansıdı.

        Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gültepe Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinden Hulusi Akar Bulvarına geçmeye çalışan 38 AFY 802 plakalı araç sürücüsü ters yöne girdi. Bir süre ters yönde giden ve alt geçide girmeye çalışan sürücü, aniden diğer araçların önüne çıktı. Aracı gören sürücüler kazadan kıl payı kurtulurken, sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

        Sürücünün trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar araç içi kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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