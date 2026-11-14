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        Yerköyspor'un yeni adı Yahyalı Yerköyspor oldu

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesini amatör liglerde temsil etmek amacıyla Yerköyspor Kulübü'nün adı, yönetim kurulu kararıyla Yahyalı Yerköyspor olarak değiştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 09:14 Güncelleme:
        Yerköyspor'un yeni adı Yahyalı Yerköyspor oldu

        Kayseri’nin Yahyalı ilçesini amatör liglerde temsil etmek amacıyla Yerköyspor Kulübü’nün adı, yönetim kurulu kararıyla Yahyalı Yerköyspor olarak değiştirildi.

        Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde futbol adına önemli bir gelişme yaşandı. Yahyalıspor’un amatör liglerde ilçeyi temsil edememesi ve ilçe kamuoyundan gelen talepler üzerine Yerköyspor Kulübü’nün ismi değiştirildi. Yerköyspor Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla kulübün yeni adı Yahyalı Yerköyspor oldu. İsim değişikliğiyle birlikte kulübün, amatör liglerde Yahyalı ilçesini temsil etmesi hedefleniyor.

        Kulüp yönetiminden yapılan açıklamada, alınan kararın ilçede birlik ve beraberliği güçlendirmesi temennisinde bulunuldu. Açıklamada, "Bizim kökümüz Yahyalı, sevdamız futbol, davamız armamızdır. İsimler değişebilir ama memlekete olan sevdamız asla değişmez. Dün Yerköyspor, bugün Yahyalı Yerköyspor; yarın yine Yahyalı’nın gururu" ifadelerine yer verildi.

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        Yahyalı halkına destek çağrısı

        Yeni isimle birlikte Yahyalı halkına takıma sahip çıkma çağrısında bulunan kulüp yönetimi, yeni isimlerinin aynı sevdayı ve aynı mücadeleyi temsil ettiğini vurguladı.

        Yahyalı Yerköyspor, yeni adıyla birlikte ilçenin futbol alanındaki temsilcisi olmayı hedefliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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