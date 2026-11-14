"Öğrenciler tatili dinlenerek geçirmeli"

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, ara tatilde öğrencilerin dinlenmeleri ve kitap okumaları tavsiyesinde bulundu

20262027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili dün başlarken, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Esen, "İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "202627 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline 13 Kasım itibariyle girdik. Bir haftalık bir dinlenme süresi, bir ara mola olarak bunu düşünmemiz gerekiyor. Hem öğretmenlerimiz açısından, hem öğrencilerimiz açısından aslında bu küçük aranın çok kıymetli bir değeri var. Çünkü öğrencilerimizin yoğun bir birkaç aylık bu süreçten sonra mola vermeleri söz konusu. Bu süreçte aileleriyle birlikte dinlenmeleri, beraber anlamlı vakitler geçirmeleri çok önemli. Öğretmenlerimiz açısından da bir dinlenmenin yanında aslında bu dönemde bakanlığımızın yaptığı ve online olarak öğretmenlerimize ulaşacak seminer programımız söz konusu olacak. Seminer programımızda da öğretmenlerimiz kendi yeterliklerine ve yetkinliklerine dönük daha nitelikli efendim bir öğretim geçirebilmek adına, öğrenme sürecini daha nitelikli hale getirebilmek adına bir takım becerilerle kuşanacaklar. Dolayısıyla biz bu ara tatili sadece bir dinlenme fırsatı olarak kullanmanın ötesinde hem öğrencimiz açısından hem eğitim yöneticileri ve aynı zamanda öğretmenlerimiz tarafından inanılmaz bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Çünkü öğrenme dediğimiz şey artık bir öğretmeden ziyade öğrenmeden bahsediyoruz. Sadece tek taraflı bir öğretme mekanizmasının yanında bizim eğitim sistemimiz aslında öğrenme odaklı bir sistemdir. Dolayısıyla öğrenebilmeniz ve öğretebilmeniz için öğrenmenizin olması gerekiyor. Her gün yeni gelişmeler var. Çağımız ilerliyor. 21. yüzyıl çok farklı yeteneklere, farklı yetkinliklere ve yeterliklere sahip olmamızı gerektiren bir yüzyıl. Öğretmenlerimiz açısından da bu böyledir. Dolayısıyla çocuğun daha nitelikli eğitime ulaşabilmesi için bizim farklı niteliklerde, farklı yetkinliklerde kendimizi donatmamız lazım. İşte bu dönemde bakanlığımız tarafından yapılacak olan ve son derece dolu dolu öğretmenlerimize sunulacak olan bu dijital platformlar üzerinden yayınlanacak olan seminer programının da ben çok önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Bu tatilde kendilerinin de planları gözden geçireceğini dile getiren Coşkun Esen, "Kasım ayına kadar olan süreç içerisinde çok verimli bir dönem geçirdiğimizi düşünüyoruz hep beraber. Yönetim olarak da bizim önümüzdeki ara tatile kadar planlarımızı bir gözden geçirme fırsatımız olacak. Ondan sonra da yıl sonuna kadar hedeflerimiz konusunda yeniden tüm yönetici arkadaşlarımla beraber bu bir haftalık süreci bir planlama, strateji kurma dönemi olarak göreceğiz. Faydalı ve verimli bir dönem geçti. Dönem başında malum olduğu üzere bir okul güvenliğiyle alakalı bir gündem oluşmuş olsa da sizin de fark edeceğiniz şekilde bir şükür vesilesidir. Şu an ortalığın çok daha sakin olduğunu görüyoruz. Biz tüm okullarımızda güvenli okul iklimi inşa edecek tedbirleri almaya devam edeceğiz. Bir taraftan fiziki tedbirleri aldığımız gibi diğer taraftan okulun içerisinde güvenliği artıracak, insanlarımızın birbirleriyle sağlıklı iletişimini güçlendirecek nitelikte toplantılar, çalışmalar yaptık. Velilerimizle olan ilişkimizi daha standartlara bakanlık olarak oturtmuş olduk. Özellikle randevulu sistemle okula giriş çıkışlar ciddi anlamda kontrol altına alındı. Artık öğretmenimiz, öğrencimiz, sadece okulda onlar bulunuyorlar ve güvenli bir şekilde eğitim öğretimi hep beraber planlamış oluyorlar" diye konuştu.