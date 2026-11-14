Helikopter kazasında şehit olan astsubay Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı

Törende ayakta durmakta güçlük çeken şehit aile bireyleri gözyaşı döktü. Şehidin eşi Öznur Önder, 9 aylık kızı Gökçe ile birlikte eşinin tabutuna sarılarak ağladı. Protokol üyeleri ve beraberindeki heyet, aileye taziyelerini iletti. Şehit Serkan Önder, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kartal Şehitliği’nde dualar eşliğinde toprağa verildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 4 kişiden Uçak Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder’in cenazesi uçakla Kayseri Havalimanı’na getirildi. Önder için Melikgazi ilçesi Kalemkırdı Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Sayın Bayar Özsoy ile Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehit Önder’in babası Orhan, annesi Filiz, eşi Öznur Önder ile çok sayıda vatandaş katıldı.

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Uçak Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder’in (28) cenazesi, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin eşi Öznur Önder, kucağında 9 aylık kızı Gökçe ile tabuta sarılıp gözyaşı döktü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.