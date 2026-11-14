Develi'de kamyonete tıra arkadan çarptı: 2 hafif yaralı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sindelhöyük Mahallesi’nde meydana gelen kazada, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir kamyonet tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan 2 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. İncelemelerin ardından kamyonet yoldan kaldırıldı.

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