Kayserili şehidi binlerce kişi son yolculuğuna uğurladı Şehidin cenazesindeki kalabalık havadan görüntülendi

Namazın ardından top arabasına konulan Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in naaşını taşıyan tabut, askeri tören ile Kartal Şehitliği'ne götürüldü. Şehidin cenazesi, burada toprağa verilirken, cenaze törenindeki kalabalıkta havadan görüntülendi.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy mevkiinde 12 Kasım akşamı meydana gelen olayda, S70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 askerden Uçuş Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Kayseri protokolü tarafından 12. Hava Ulaştırma Ana Üssü'nde karşılanan Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in al bayrağa sarılı tabutta bulunan naaşı, baba ocağına getirilerek helallik alındı. Buradan namazın kılınacağı Kalem Kırdı Camii'ne getirilen tabuta sarılan şehidin ailesi, gözyaşı döktü.

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