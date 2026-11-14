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        Karadeli ailesinin acı günü

        Kayseri iş insanı Ömer Karadeli'nin annesi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 17:07 Güncelleme:
        Karadeli ailesinin acı günü

        Kayseri iş insanı Ömer Karadeli’nin annesi hayatını kaybetti.

        Kayseri’de kurulu bulunan Roton İnşaat, Stroton Yapı gibi bir çok markaya ait şirketlerin yönetim kurulu başkanı olan Ömer Karadeli'nin annesi Hava Karadeli hayatını kaybetti. 97 yaşında hayatını kaybeden Hava Karadeli'nin yarın Bünyan ilçesine bağlı Büyüktuzhisar mahallesinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

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