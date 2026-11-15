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        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kışlık bakımda motor sağlığı için 'antifriz' önemli Motor ustası Selçuk Soylu: "Antifrize dikkat edilmezse motor bloğu, radyatör ve kalorifere zarar verebilir"

        Kışlık bakımda motor sağlığı için 'antifriz' önemli Motor ustası Selçuk Soylu: "Antifrize dikkat edilmezse motor bloğu, radyatör ve kalorifere zarar verebilir"

        Kayseri'de motor ustalığı yapan Selçuk Soylu, kış aylarında özellikle antifriz seçiminin önemli olduğunu söyleyerek, "Antifrize dikkat edilmezse motor bloğu, radyatör ve kalorifere zarar verebilir" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 10:32 Güncelleme:
        Kışlık bakımda motor sağlığı için 'antifriz' önemli Motor ustası Selçuk Soylu: "Antifrize dikkat edilmezse motor bloğu, radyatör ve kalorifere zarar verebilir"

        Kayseri’de motor ustalığı yapan Selçuk Soylu, kış aylarında özellikle antifriz seçiminin önemli olduğunu söyleyerek, "Antifrize dikkat edilmezse motor bloğu, radyatör ve kalorifere zarar verebilir" dedi.

        Kış aylarında araç bakımlarında dikkat edilmesi gereken noktaları söyleyen Selçuk Soylu, "Kış aylarında öncelikle antifriz, kışlık lastik, yağ ve filtrelere dikkat etmeliyiz. Lastiklerin en fazla 5 yıllık olması lazım. Antifrizimizin 35 derecenin üstü olması lazım. Yağ da kaliteli, güvenilir bir yağ kullanılması lazım. Yağ konusunda şimdiki yeni araçlarda yaz kış fark etmiyor. 5/30 sentetik yağlara dikkat edilmesi lazım" dedi.

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        Soylu, özellikle antifrizin derecesine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Antifrizde özellikle derecesine dikkat edilmelidir. Kaliteli antifriz kullanılması lazım. Eğer dikkat edilmezse kışın donma yapar, yazları üzerine su eklemelerin de zaten antifrizin bome değeri düşer. Bu sebepten de kışın motor çalışmaz, donma yapar. Motor bloğuna zarar verir, su radyatörüne zarar verir, ondan sonra içerideki kalorifer peteğine zarar verir. Antifrizi kaliteli ve 35 derecenin üstünde tutmak lazım kış şartlarında. Biz vatandaşlarımızın bakımlarını zamanında yaptırmalarını isteriz. Bakımsız araç intikamını yolda alır" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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