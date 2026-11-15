Kışlık bakımda motor sağlığı için 'antifriz' önemli Motor ustası Selçuk Soylu: "Antifrize dikkat edilmezse motor bloğu, radyatör ve kalorifere zarar verebilir"

Kayseri’de motor ustalığı yapan Selçuk Soylu, kış aylarında özellikle antifriz seçiminin önemli olduğunu söyleyerek, "Antifrize dikkat edilmezse motor bloğu, radyatör ve kalorifere zarar verebilir" dedi.

Kış aylarında araç bakımlarında dikkat edilmesi gereken noktaları söyleyen Selçuk Soylu, "Kış aylarında öncelikle antifriz, kışlık lastik, yağ ve filtrelere dikkat etmeliyiz. Lastiklerin en fazla 5 yıllık olması lazım. Antifrizimizin 35 derecenin üstü olması lazım. Yağ da kaliteli, güvenilir bir yağ kullanılması lazım. Yağ konusunda şimdiki yeni araçlarda yaz kış fark etmiyor. 5/30 sentetik yağlara dikkat edilmesi lazım" dedi.

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Soylu, özellikle antifrizin derecesine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Antifrizde özellikle derecesine dikkat edilmelidir. Kaliteli antifriz kullanılması lazım. Eğer dikkat edilmezse kışın donma yapar, yazları üzerine su eklemelerin de zaten antifrizin bome değeri düşer. Bu sebepten de kışın motor çalışmaz, donma yapar. Motor bloğuna zarar verir, su radyatörüne zarar verir, ondan sonra içerideki kalorifer peteğine zarar verir. Antifrizi kaliteli ve 35 derecenin üstünde tutmak lazım kış şartlarında. Biz vatandaşlarımızın bakımlarını zamanında yaptırmalarını isteriz. Bakımsız araç intikamını yolda alır" ifadelerini kullandı.