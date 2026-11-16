Kocasinan Belediyesinden ara tatilde çocuklar için etkinlik programı

Kocasinan Belediyesi, ara tatilde çocukların eğlenmesi ve yeni beceriler kazanması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 16-20 Kasım'da Kocasinan Çocuk Kulübü ve Kocasinan Akademi işbirliğiyle düzenlenecek "Ara Tatil Etkinlikleri" ile çocuklar 5 gün boyunca eğlence ve öğrenmeyle buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çocukların dinlenirken kendilerini geliştirmeleri, yeni ilgi alanları keşfetmeleri ve güzel vakit geçirmeleri için etkinlikler hazırladıklarını belirtti.

Çolakbayrakdar, "Sinemadan sanata, bilimden mutfağa kadar farklı alanlarda düzenleyeceğimiz faaliyetlerle çocuklarımızın hem eğlenmesini hem de yeteneklerini keşfetmesini istiyoruz. Evlatlarımızın mutluluğu, geleceğimize yaptığımız en güzel yatırımdır." ifadelerini kullandı.

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Kontenjanla sınırlı olan etkinliklere katılmak isteyenler "www.kocasinan.bel.tr/kurslar" adresinden başvuru yapabilecek.