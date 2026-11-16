Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de düzenlenen "Yenilenebilir Enerji Topluluklarıyla Yeşil Dönüşüm Paneli"ne katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir Ticaret Borsası ve Ege Üniversitesi koordinatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, enerji sektörü temsilcileri, akademisyenler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları bir araya geldi.

İklim değişikliğiyle mücadele ve temiz enerjiye geçiş hedeflerinin görüşüldüğü programda, yenilenebilir enerji topluluklarının yerel ölçekteki önemi ve yeşil dönüşüm sürecine katkıları değerlendirildi.

Panelin "Güncel Yaklaşımlar-AB ve Türkiye’den Topluluk Temelli İyi Uygulama Örnekleri" başlıklı oturumuna, Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğünden Dr. Lütfiye Aydın, panelist olarak katıldı.

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Oturumda, AB ve Türkiye’deki yenilenebilir enerji toplulukları uygulamaları ile yerel yönetimlerin enerji dönüşümündeki sorumlulukları ele alındı.