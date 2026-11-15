Kadınlar Süper Lig: Galatasaray: 4 - Kayseri Kadın FK: 1
Suwen Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Kayseri Kadın Futbol Kulübü, deplasmanda Galatasaray'a 41 mağlup oldu. Sarıkırmızılı takımın tek golünü Laura Ann Moise kaydetti.
Suwen Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Kayseri Kadın Futbol Kulübü, deplasmanda Galatasaray’a 41 mağlup oldu. Sarıkırmızılı takımın tek golünü Laura Ann Moise kaydetti.
Stat: Riva Milli Takım Tesisleri
Hakemler: Oğuz Gözetenler, Hüseyin Can, Umut Çınar
Galatasaray: Morais, Eda, Jang, Cintra, Cristina (Vitoria dk. 46), Melike Pekel, Costa, Ebru (Melikez Öztürk dk. 80), İrem (Sıla dk. 79), Domin, Gbedjisi
Kayseri Kadın FK: Rıka (Asiye Damla dk. 72), Ayşe Demir (Mika dk. 72), Fatma Nur Şenses, Hembafan Ayatsea, Oladeji, Blesset Isıgbo, Kafalat Başhuri, Mega, Laure Ann Moise, Ayowunmi Omosuyi, Ayşegül Aydın
Goller: MartnPrieto (dk. 3), Cintra (dk. 25), Costa (dk. 69), Melike Öztürk (dk. 87) (Galatasaray), Laura Ann Moise (dk. 88) (Kayseri Kadın FK)
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.