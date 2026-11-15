Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayserili kadınlar KAYMEK kurslarıyla hem meslek ediniyor hem sosyalleşiyor

        Kayserili kadınlar KAYMEK kurslarıyla hem meslek ediniyor hem sosyalleşiyor

        Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK), ücretsiz kurslarıyla kadınların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 14:22 Güncelleme:
        Kayserili kadınlar KAYMEK kurslarıyla hem meslek ediniyor hem sosyalleşiyor

        Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK), ücretsiz kurslarıyla kadınların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KAYMEK'in merkez Melikgazi ilçesinin Eskişehirbağları bölgesindeki Danişment Tesisi'nde açtığı kurslar, mahalle sakinlerinden ilgi görüyor.

        Tesiste çeşitli branşlarda eğitim alan kadınlar, hem yeni beceriler kazanıyor hem de tesis bünyesinde sunulan psikolojik destek hizmetlerinden yararlanıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen 52 yaşındaki kursiyer Şerife Yetkin, MS hastası olduğunu ve psikoloğunun tavsiyesi üzerine bir yıl önce KAYMEK'in kurslarına başladığını ifade etti.

        REKLAM

        Belediyenin sunduğu psikolojik destek ve kurs imkanları sayesinde yeniden sosyalleştiğini belirten Yetkin, şunları kaydetti:

        "Buraya gelirken merdivenden çıktığımda her basamakta bir sıkıntımı arkada bırakıyorum. Her adımda yeni bir şey öğrenmek heyecanıyla arkadaşlarımla haftada 3 gün buradayım. Burada pozitif bir enerjim var ve bunu evime, çocuklarıma yansıtıyorum. 52 yaşımdan sonra kendime zaman ayırma fırsatı buldum. Kendime güvenim arttıkça kızlarıma da iyi gelmeye başladım."

        Edanur Budak (23) da 8 ay önce kaybettiği eşinin tavsiyesiyle başladığı kursların hayata yeniden tutunmasında büyük rol oynadığını belirtti.

        REKLAM

        Tesis bünyesindeki okuma yazma kursuna katılan 74 yaşındaki Durdu Fatma Karaca ise çocukluğundan beri içinde ukde kalan okuma yazmayı öğrenmenin sevincini yaşadığını ifade etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        İran'dan uyarı
        İran'dan uyarı
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        "Paramız kalmadı!"
        "Paramız kalmadı!"
        Avrupa'da protesto dalgası!
        Avrupa'da protesto dalgası!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        Hayali yarım kaldı
        Hayali yarım kaldı
        Muriqi için PSG itirafı!
        Muriqi için PSG itirafı!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de karısını ve 3 çocuğunu rehin alan kişi gözaltına alındı
        Kayseri'de karısını ve 3 çocuğunu rehin alan kişi gözaltına alındı
        Kendine eve kapatıp zarar veren şahıs yaklaşık 2 saat sonra evden çıkartıld...
        Kendine eve kapatıp zarar veren şahıs yaklaşık 2 saat sonra evden çıkartıld...
        Kışlık bakımda motor sağlığı için 'antifriz' önemli Motor ustası Selçuk Soy...
        Kışlık bakımda motor sağlığı için 'antifriz' önemli Motor ustası Selçuk Soy...
        Yeşilyurt Mahallesi'nin yolları sıcak asfalt ile yenileniyor
        Yeşilyurt Mahallesi'nin yolları sıcak asfalt ile yenileniyor
        Kadınlar Süper Lig: Galatasaray: 4 - Kayseri Kadın FK: 1
        Kadınlar Süper Lig: Galatasaray: 4 - Kayseri Kadın FK: 1
        Kayseri'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Kayseri'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı