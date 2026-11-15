Kayserili kadınlar KAYMEK kurslarıyla hem meslek ediniyor hem sosyalleşiyor

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK), ücretsiz kurslarıyla kadınların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KAYMEK'in merkez Melikgazi ilçesinin Eskişehirbağları bölgesindeki Danişment Tesisi'nde açtığı kurslar, mahalle sakinlerinden ilgi görüyor.

Tesiste çeşitli branşlarda eğitim alan kadınlar, hem yeni beceriler kazanıyor hem de tesis bünyesinde sunulan psikolojik destek hizmetlerinden yararlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 52 yaşındaki kursiyer Şerife Yetkin, MS hastası olduğunu ve psikoloğunun tavsiyesi üzerine bir yıl önce KAYMEK'in kurslarına başladığını ifade etti.

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Belediyenin sunduğu psikolojik destek ve kurs imkanları sayesinde yeniden sosyalleştiğini belirten Yetkin, şunları kaydetti:

"Buraya gelirken merdivenden çıktığımda her basamakta bir sıkıntımı arkada bırakıyorum. Her adımda yeni bir şey öğrenmek heyecanıyla arkadaşlarımla haftada 3 gün buradayım. Burada pozitif bir enerjim var ve bunu evime, çocuklarıma yansıtıyorum. 52 yaşımdan sonra kendime zaman ayırma fırsatı buldum. Kendime güvenim arttıkça kızlarıma da iyi gelmeye başladım."

Edanur Budak (23) da 8 ay önce kaybettiği eşinin tavsiyesiyle başladığı kursların hayata yeniden tutunmasında büyük rol oynadığını belirtti.

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Tesis bünyesindeki okuma yazma kursuna katılan 74 yaşındaki Durdu Fatma Karaca ise çocukluğundan beri içinde ukde kalan okuma yazmayı öğrenmenin sevincini yaşadığını ifade etti.