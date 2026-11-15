Kayserili kadınlar, Büyükşehir KAYMEK ile hayata yeni bir pencereden bakıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK A.Ş., ücretsiz kurslarıyla her yaştan vatandaşın hayatına dokunmaya, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sunmaya devam ediyor. Melikgazi ilçesi Eskişehirbağları bölgesinde hizmet veren KAYMEK Danişment Tesisi’nde kurslara katılan kadınlar, aldıkları eğitimlerin yanı sıra sosyal hayata katılım, özgüven kazanma ve kendilerine zaman ayırma imkânından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın hayat boyu öğrenme vizyonu doğrultusunda, şehrin altıncı üniversitesi olarak anılan faaliyetlere imza atan Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), hizmetleriyle yediden yetmişe tüm vatandaşların gönlüne ve hayatına dokunuyor. KAYMEK, kimi zaman yeni bir meslek edinmenin, kimi zaman ise hayata yeniden umutla bakmanın kapısını aralıyor.

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Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi’nin Melikgazi ilçesi Eskişehirbağları bölgesinde hizmet veren KAYMEK Danişment Tesisi’nde kurs alan vatandaşlar hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

KAYMEK kursiyeri, 52 yaşındaki Şerife Yetkin, KAYMEK hizmetleri ile tanışma sürecini ve aldığı hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "MS hastasıyım, 1 yıldır burada kurslara katıldım. Bu kurslara katılmamı sosyalleşmem için psikoloğum önermişti. Daha önce çok sık atak geçirdiğim için toplumdan uzaklaşmak zorunda kaldım. Hastanede yattığım esnada bir refakatçiden belediyenin psikolog desteği verdiğini öğrendiğimde çok mutlu oldum. Bu hizmetlerden yararlanırken benim gibi birçok bayanın da yararlanması açısından buraya da talepte bulundum ve burada da bir psikoloğumuz var. Çok sağ olsun belediye başkanımız bir isteğimizle kurslarımızın daha fazla açılmasını, daha çok bayanın buraya gelmesini sağladı" diye konuştu.

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KAYMEK tesisine her gelişinde büyük bir heyecan duyduğunu ifade eden Yetkin, "Buraya gelirken merdivenden çıktığımda her basamakta bir sıkıntımı arkada bırakıyorum. Her adımda yeni bir şey öğrenmek heyecanıyla arkadaşlarımla haftada 3 gün buradayım. Çok mutlu oluyorum buraya gelmekten" dedi.

"Her gördüğüm bayana burayı tavsiye ediyorum"

Yetkin, KAYMEK kursuna gelerek enerjisini arttırdığını ve kursta yaptığı işleri yakın çevresine göstermekten de ayrı bir mutluluk duyduğunu kaydederek, "Her gördüğüm bayana burayı tavsiye ediyorum. Ne kadar mutlu olduğumu, özgüvenimin ne kadar yerine geldiğini söylüyorum" ifadelerinde bulundu.

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"Burada pozitif bir enerjim var ve eve yansıtıyorum"

KAYMEK kursunda öğrendiği el işlerini aile fertleri ile birlikte evinde de uyguladığını belirten Yetkin, şunları söyledi:

"Ailelerimizle biz bu diyalogları kuramadan büyüdük. Çocuklarıma kursta yaptıklarımı heyecanla anlatıyorum ve onlar heyecanla dinliyor. Öyle güzel bir ortam var ki. Eşime burada yaptıklarımı heyecanla anlatırken o benim burada mutlu olduğumu gördükçe kaç kurs varsa hepsine gitmemi istiyor. Buradaki enerjiyi evime götürüyorum. Burada pozitif bir enerjim var ve eve yansıtıyorum. 52 yaşındayım ve 52 yaşından sonra kendime zaman ayırmaya fırsat bulabilmişim. Bir mutlu anne, bir mutlu evlat demekmiş. Bunu 52 yaşımdan sonra öğrendim. Kızlarım büyük ama onları yeni doğmuş çocuk gibi seviyorum. O sevgiyi burada öğrendim diyebilirim. Kendime güvenim arttıkça kızlarıma da iyi gelmeye başladım. Daha çok öğrenecek şeylerim var."

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23 yaşındaki KAYMEK kursiyeri Edanur Budak da hayatında yaşadığı zorlukları KAYMEK ile aştığına işaret ederek, "5 aydır buradayım. Tam 4 kursa geliyorum. Her günümü dolu dolu geçiriyorum. İnternet üzerinden satışlar da yapıyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum" dedi.

"Tekrardan çiçekleneceğimizi öğrendim"

Budak, KAYMEK kursları ile yeni bir başlangıç yaptığını dile getirerek, "Buraya geldiğim zaman psikolojik destek olarak da çok şey gördüm. Biz her merdiven aralığında bir sıkıntımızı, bir üzüntümüzü bırakarak gidiyoruz. 8 ay önce eşimi kaybettim. Beni teşvik eden de oydu. Kurslara git, kendini geliştir, bir işle uğraş diyerek önerdi bana. 8 ay önce kendisini kaybettiğimde hayat benim için bitti dedim. Ama buraya geldikten sonra kurs hocalarımız ve arkadaşlarımız sayesinde hayatın devam ettiğini gördüm. Tekrardan çiçekleneceğimizi öğrendim. Tekrar başlamaktan korkmayın" şeklinde konuştu.

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"Belediyemizin bize verdiği imkânları değerlendiriyoruz"

Esme Ülkü Kahya isimli kursiyer ise KAYMEK kursunu çok sevdiğini belirterek, "Memnunuz belediyemizin verdiği bu imkanlardan dolayı teşekkür ediyoruz. 3 çocuk annesiyim. Yıllarca çocuklarımı yetiştirmek için çaba gösterdim. Biraz da kendime zaman ayırmak istedim. Buraya geldik çok mutlu olduk. Bilmediğimiz şeyleri öğrendik. Bundan sonra inşallah kendimize zaman ayırıp, belediyemizin bize verdiği imkânları değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Kahya, daha önce unlu mamuller alanında çalıştığını ve KAYMEK sayesinde dikiş nakış alanında eğitim alarak farklı bir meslek edindiğini kaydetti.

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"Yediden yetmişe herkese hitap edebilecek bir kurs yeri burası"

KAYMEK kursiyerlerinden Servet Salihoğlu da Eskişehirbağları Danişment Mahallesi’nde de KAYMEK’in hizmet vermeye başlamış olmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Yediden yetmişe herkese hitap edebilecek bir kurs yeri burası. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

Salihoğlu, KAYMEK’in hayatlarına renk kattığını vurgulayarak, "Evdeydik, ev işleri klasik, bize renk kattı. Sosyal bir faaliyet oldu bizim için de. Çok güzel şeyler paylaştık burada. Katkısı evimize de aile hayatımıza da yansıdı. Devamını istiyoruz. Her konuda, her branşta istediğimiz faaliyette ilerliyoruz" ifadelerini kullandı. Salihoğlu, "Hem kendilerini geliştirmeliler, hem psikolojilerini geliştirmeliler. Kendilerinin farkına varmaları için buraya gelmeleri gerekiyor" sözleri ile Danişment Mahallesi sakinleri başta olmak üzere Kayserili kadınlara KAYMEK’i tavsiye etti.

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KAYMEK’in okuma yazma kursuna katılan 74 yaşındaki Durdu Fatma Karaca isimli ulu çınar ise "Küçük yaştan beri içimde kaldı. Acaba öğrenebilir miyim dedim. Okumanın yaşı yok derler. Evde de zaman geçmiyor. Burası da açılınca sevinerek geldim. Burayı açanlardan da sebep olanlardan da hepsinden Allah razı olsun" diye konuştu.

Çevresinden gelen olumsuz yorumlara karşı ’okumanın yaşı yok’ diyerek tavrını koyan Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni yeni okumaya başladık. Kimisi diyor ki ‘bu yaştan sonra sen ne yapacaksın’ ben de diyorum ki okumanın yaşı yok. Yaşıyoruz da okuyum da bir şeyler öğreneyim. Ekmek almaya fırına gittim. Çırak alınıyor diye yazmışlar. Ben o yazıyı okuyamazdım. Onları resim gibi görüyordum. Ama ben onu okudum, mutlu oldum, çok sevindim. Hiçbir şey bilmiyordum, çok zor geliyordu bana. Bir hevesim vardı, buraya katıldım ve memnun oldum."

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KAYMEK, kursiyerlerinin kurslardan duydukları memnuniyetleri gözlerine yansırken, ‘önce insan’ diyerek insan ve hizmet odaklı belediyecilik anlayışında marka haline gelen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hizmetleri ile tüm Türkiye’ye örnek oluyor.