Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayserili kadınlar, Büyükşehir KAYMEK ile hayata yeni bir pencereden bakıyor

        Kayserili kadınlar, Büyükşehir KAYMEK ile hayata yeni bir pencereden bakıyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK A.Ş., ücretsiz kurslarıyla her yaştan vatandaşın hayatına dokunmaya, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sunmaya devam ediyor. Melikgazi ilçesi Eskişehirbağları bölgesinde hizmet veren KAYMEK Danişment Tesisi'nde kurslara katılan kadınlar, aldıkları eğitimlerin yanı sıra sosyal hayata katılım, özgüven kazanma ve kendilerine zaman ayırma imkânından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 14:46 Güncelleme:
        Kayserili kadınlar, Büyükşehir KAYMEK ile hayata yeni bir pencereden bakıyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK A.Ş., ücretsiz kurslarıyla her yaştan vatandaşın hayatına dokunmaya, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sunmaya devam ediyor. Melikgazi ilçesi Eskişehirbağları bölgesinde hizmet veren KAYMEK Danişment Tesisi’nde kurslara katılan kadınlar, aldıkları eğitimlerin yanı sıra sosyal hayata katılım, özgüven kazanma ve kendilerine zaman ayırma imkânından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın hayat boyu öğrenme vizyonu doğrultusunda, şehrin altıncı üniversitesi olarak anılan faaliyetlere imza atan Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), hizmetleriyle yediden yetmişe tüm vatandaşların gönlüne ve hayatına dokunuyor. KAYMEK, kimi zaman yeni bir meslek edinmenin, kimi zaman ise hayata yeniden umutla bakmanın kapısını aralıyor.

        REKLAM

        Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi’nin Melikgazi ilçesi Eskişehirbağları bölgesinde hizmet veren KAYMEK Danişment Tesisi’nde kurs alan vatandaşlar hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

        KAYMEK kursiyeri, 52 yaşındaki Şerife Yetkin, KAYMEK hizmetleri ile tanışma sürecini ve aldığı hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "MS hastasıyım, 1 yıldır burada kurslara katıldım. Bu kurslara katılmamı sosyalleşmem için psikoloğum önermişti. Daha önce çok sık atak geçirdiğim için toplumdan uzaklaşmak zorunda kaldım. Hastanede yattığım esnada bir refakatçiden belediyenin psikolog desteği verdiğini öğrendiğimde çok mutlu oldum. Bu hizmetlerden yararlanırken benim gibi birçok bayanın da yararlanması açısından buraya da talepte bulundum ve burada da bir psikoloğumuz var. Çok sağ olsun belediye başkanımız bir isteğimizle kurslarımızın daha fazla açılmasını, daha çok bayanın buraya gelmesini sağladı" diye konuştu.

        REKLAM

        KAYMEK tesisine her gelişinde büyük bir heyecan duyduğunu ifade eden Yetkin, "Buraya gelirken merdivenden çıktığımda her basamakta bir sıkıntımı arkada bırakıyorum. Her adımda yeni bir şey öğrenmek heyecanıyla arkadaşlarımla haftada 3 gün buradayım. Çok mutlu oluyorum buraya gelmekten" dedi.

        "Her gördüğüm bayana burayı tavsiye ediyorum"

        Yetkin, KAYMEK kursuna gelerek enerjisini arttırdığını ve kursta yaptığı işleri yakın çevresine göstermekten de ayrı bir mutluluk duyduğunu kaydederek, "Her gördüğüm bayana burayı tavsiye ediyorum. Ne kadar mutlu olduğumu, özgüvenimin ne kadar yerine geldiğini söylüyorum" ifadelerinde bulundu.

        REKLAM

        "Burada pozitif bir enerjim var ve eve yansıtıyorum"

        KAYMEK kursunda öğrendiği el işlerini aile fertleri ile birlikte evinde de uyguladığını belirten Yetkin, şunları söyledi:

        "Ailelerimizle biz bu diyalogları kuramadan büyüdük. Çocuklarıma kursta yaptıklarımı heyecanla anlatıyorum ve onlar heyecanla dinliyor. Öyle güzel bir ortam var ki. Eşime burada yaptıklarımı heyecanla anlatırken o benim burada mutlu olduğumu gördükçe kaç kurs varsa hepsine gitmemi istiyor. Buradaki enerjiyi evime götürüyorum. Burada pozitif bir enerjim var ve eve yansıtıyorum. 52 yaşındayım ve 52 yaşından sonra kendime zaman ayırmaya fırsat bulabilmişim. Bir mutlu anne, bir mutlu evlat demekmiş. Bunu 52 yaşımdan sonra öğrendim. Kızlarım büyük ama onları yeni doğmuş çocuk gibi seviyorum. O sevgiyi burada öğrendim diyebilirim. Kendime güvenim arttıkça kızlarıma da iyi gelmeye başladım. Daha çok öğrenecek şeylerim var."

        REKLAM

        23 yaşındaki KAYMEK kursiyeri Edanur Budak da hayatında yaşadığı zorlukları KAYMEK ile aştığına işaret ederek, "5 aydır buradayım. Tam 4 kursa geliyorum. Her günümü dolu dolu geçiriyorum. İnternet üzerinden satışlar da yapıyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum" dedi.

        "Tekrardan çiçekleneceğimizi öğrendim"

        Budak, KAYMEK kursları ile yeni bir başlangıç yaptığını dile getirerek, "Buraya geldiğim zaman psikolojik destek olarak da çok şey gördüm. Biz her merdiven aralığında bir sıkıntımızı, bir üzüntümüzü bırakarak gidiyoruz. 8 ay önce eşimi kaybettim. Beni teşvik eden de oydu. Kurslara git, kendini geliştir, bir işle uğraş diyerek önerdi bana. 8 ay önce kendisini kaybettiğimde hayat benim için bitti dedim. Ama buraya geldikten sonra kurs hocalarımız ve arkadaşlarımız sayesinde hayatın devam ettiğini gördüm. Tekrardan çiçekleneceğimizi öğrendim. Tekrar başlamaktan korkmayın" şeklinde konuştu.

        REKLAM

        "Belediyemizin bize verdiği imkânları değerlendiriyoruz"

        Esme Ülkü Kahya isimli kursiyer ise KAYMEK kursunu çok sevdiğini belirterek, "Memnunuz belediyemizin verdiği bu imkanlardan dolayı teşekkür ediyoruz. 3 çocuk annesiyim. Yıllarca çocuklarımı yetiştirmek için çaba gösterdim. Biraz da kendime zaman ayırmak istedim. Buraya geldik çok mutlu olduk. Bilmediğimiz şeyleri öğrendik. Bundan sonra inşallah kendimize zaman ayırıp, belediyemizin bize verdiği imkânları değerlendiriyoruz" diye konuştu.

        Kahya, daha önce unlu mamuller alanında çalıştığını ve KAYMEK sayesinde dikiş nakış alanında eğitim alarak farklı bir meslek edindiğini kaydetti.

        REKLAM

        "Yediden yetmişe herkese hitap edebilecek bir kurs yeri burası"

        KAYMEK kursiyerlerinden Servet Salihoğlu da Eskişehirbağları Danişment Mahallesi’nde de KAYMEK’in hizmet vermeye başlamış olmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Yediden yetmişe herkese hitap edebilecek bir kurs yeri burası. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

        Salihoğlu, KAYMEK’in hayatlarına renk kattığını vurgulayarak, "Evdeydik, ev işleri klasik, bize renk kattı. Sosyal bir faaliyet oldu bizim için de. Çok güzel şeyler paylaştık burada. Katkısı evimize de aile hayatımıza da yansıdı. Devamını istiyoruz. Her konuda, her branşta istediğimiz faaliyette ilerliyoruz" ifadelerini kullandı. Salihoğlu, "Hem kendilerini geliştirmeliler, hem psikolojilerini geliştirmeliler. Kendilerinin farkına varmaları için buraya gelmeleri gerekiyor" sözleri ile Danişment Mahallesi sakinleri başta olmak üzere Kayserili kadınlara KAYMEK’i tavsiye etti.

        REKLAM

        KAYMEK’in okuma yazma kursuna katılan 74 yaşındaki Durdu Fatma Karaca isimli ulu çınar ise "Küçük yaştan beri içimde kaldı. Acaba öğrenebilir miyim dedim. Okumanın yaşı yok derler. Evde de zaman geçmiyor. Burası da açılınca sevinerek geldim. Burayı açanlardan da sebep olanlardan da hepsinden Allah razı olsun" diye konuştu.

        Çevresinden gelen olumsuz yorumlara karşı ’okumanın yaşı yok’ diyerek tavrını koyan Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Yeni yeni okumaya başladık. Kimisi diyor ki ‘bu yaştan sonra sen ne yapacaksın’ ben de diyorum ki okumanın yaşı yok. Yaşıyoruz da okuyum da bir şeyler öğreneyim. Ekmek almaya fırına gittim. Çırak alınıyor diye yazmışlar. Ben o yazıyı okuyamazdım. Onları resim gibi görüyordum. Ama ben onu okudum, mutlu oldum, çok sevindim. Hiçbir şey bilmiyordum, çok zor geliyordu bana. Bir hevesim vardı, buraya katıldım ve memnun oldum."

        REKLAM

        KAYMEK, kursiyerlerinin kurslardan duydukları memnuniyetleri gözlerine yansırken, ‘önce insan’ diyerek insan ve hizmet odaklı belediyecilik anlayışında marka haline gelen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hizmetleri ile tüm Türkiye’ye örnek oluyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        İran'dan uyarı
        İran'dan uyarı
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        "Paramız kalmadı!"
        "Paramız kalmadı!"
        Avrupa'da protesto dalgası!
        Avrupa'da protesto dalgası!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        Hayali yarım kaldı
        Hayali yarım kaldı
        Muriqi için PSG itirafı!
        Muriqi için PSG itirafı!

        Benzer Haberler

        Kocasinan Belediyesi ev sahipliğinde Satranç Türkiye Kupası'nda ilk hamle B...
        Kocasinan Belediyesi ev sahipliğinde Satranç Türkiye Kupası'nda ilk hamle B...
        Kayserili kadınlar KAYMEK kurslarıyla hem meslek ediniyor hem sosyalleşiyor
        Kayserili kadınlar KAYMEK kurslarıyla hem meslek ediniyor hem sosyalleşiyor
        Kayseri'de karısını ve 3 çocuğunu rehin alan kişi gözaltına alındı
        Kayseri'de karısını ve 3 çocuğunu rehin alan kişi gözaltına alındı
        Kendine eve kapatıp zarar veren şahıs yaklaşık 2 saat sonra evden çıkartıld...
        Kendine eve kapatıp zarar veren şahıs yaklaşık 2 saat sonra evden çıkartıld...
        Kışlık bakımda motor sağlığı için 'antifriz' önemli Motor ustası Selçuk Soy...
        Kışlık bakımda motor sağlığı için 'antifriz' önemli Motor ustası Selçuk Soy...
        Yeşilyurt Mahallesi'nin yolları sıcak asfalt ile yenileniyor
        Yeşilyurt Mahallesi'nin yolları sıcak asfalt ile yenileniyor