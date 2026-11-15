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        Kayseri'de hayvanat bahçesindeki rakun ve kangurular için yeni yaşam alanı oluşturuldu

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde bulunan 5 rakun ve 4 çalı kangurusu için yeni yaşam alanı oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 14:49 Güncelleme:
        Kayseri'de hayvanat bahçesindeki rakun ve kangurular için yeni yaşam alanı oluşturuldu

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde bulunan 5 rakun ve 4 çalı kangurusu için yeni yaşam alanı oluşturdu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hayvanat bahçesindeki hayvan refahını artırmaya yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda burada barınan 5 rakun ve 4 çalı kangurusuna, türlerine özgü ihtiyaçları dikkate alınarak yeni bir barınak hazırlandı.

        Meraklı, hareketli ve çevresini keşfetmeye yatkın yapılarıyla bilinen rakunların tırmanma ve keşfetme gibi doğal davranışlarını desteklemek amacıyla yeni alanda özel oyun ve aktivite bölümlerine yer verildi. Sıcak havalarda hayvanların konforunu sağlamak için barınakta serinleme alanları da oluşturuldu.

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        Kangurugiller familyasının küçük ve orta boylu üyeleri arasında yer alan 4 çalı kangurusu için de günlük aktivitelerini rahatça gerçekleştirebilecekleri doğal yaşam koşullarına uygun alan düzenlemeleri yapıldı.

        Türkiye'nin önemli hayvanat bahçeleri arasında yer alan Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde 136 farklı türden yaklaşık 1600 hayvan bulunuyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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