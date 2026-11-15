Büyükşehir'den rakun ve kangurulara yeni yaşam alanı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi’nde hayvanların doğal davranışlarını sergileyebilecekleri, sağlıklı ve konforlu şartlarda yaşayabilecekleri yeni yaşam alanlarını hizmete sunuyor. Hayvanat bahçesinde bulunan 5 rakun ve 4 çalı kangurusu için hazırlanan yeni barınakla birlikte, özellikle rakunların hareketli yaşam tarzına uygun özel oyun ve serinleme alanları da oluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın insanı ve tüm canlıları merkeze alan belediyecilik anlayışı doğrultusunda, Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi’nde hayvan refahını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda hayvanat bahçesinde yaşamını sürdüren 5 rakun ve 4 çalı kangurusu için yeni bir barınak oluşturuldu. Hayvanların türlerine özgü ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan yaşam alanında, rakunlar için özel oyun alanı ve serinleme bölümleri de tasarlandı.

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Rakunlar için oyun ve serinleme alanı

Meraklı, hareketli ve çevresini keşfetmeye yatkın yapılarıyla bilinen rakunların doğal davranışlarını desteklemek amacıyla yeni barınakta çeşitli oyun ve aktivite alanlarına yer verildi. Özellikle sıcak yaz günlerinde rakunların daha rahat vakit geçirebilmesi için oluşturulan serinleme alanları, hayvanların konforuna katkı sağlarken; oyun alanları da hareket etmelerine, tırmanmalarına ve çevrelerini keşfetmelerine imkân sunuyor.

Rakunlar, güçlü ön ayakları ve hassas parmakları sayesinde yiyeceklerini kolaylıkla kavrayabilen, gece ağırlıklı aktif olan ve oldukça gelişmiş bir keşif davranışına sahip memeliler olarak biliniyor. Doğal yaşamlarında su kenarları, ormanlık alanlar ve farklı habitatlarda yaşayabilen rakunların çevresel zenginliğe ihtiyaç duyan türler arasında yer aldığı belirtiliyor.

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Çalı kangurularına doğal yaşam şartlarına uygun alan

Yeni barınakta yaşamını sürdüren 4 çalı kangurusu için de türün ihtiyaçlarına uygun yaşam şartları oluşturuldu. Çalı kanguruları, kangurugiller familyasının küçük ve orta boylu üyeleri arasında yer alan; güçlü arka bacakları sayesinde sıçrayarak hareket edebilen otçul memeliler olarak öne çıkıyor. Türün doğal davranışlarını sürdürebilmesine imkân sağlayan alan düzenlemeleri, hayvanların günlük aktivitelerini daha rahat gerçekleştirmesine katkı sunuyor.

Büyükşehir’den bin 600 hayvana özenli bakım

Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi, 136 farklı türden yaklaşık bin 600 hayvana ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin önemli hayvanat bahçeleri arasında yer alan tesis, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından dört mevsim boyunca titizlikle yürütülen bakım ve koruma çalışmalarıyla hizmet vermeye devam ediyor.

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Hayvanların sağlık ve refahı, veteriner hekimler ve uzman bakıcılar tarafından yakından takip edilirken, mevsim şartlarına göre türlerin ihtiyaçlarına yönelik özel uygulamalar gerçekleştiriliyor. Özellikle yaz döneminde sıcak hava şartlarının hayvanlar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla serinleme alanları, gölgelendirme ve türe özgü bakım uygulamaları hayata geçiriliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin hayvanat bahçesinde gerçekleştirdiği yeni barınak ve yaşam alanı düzenlemeleriyle, hayvanların yalnızca barınma ihtiyaçlarının değil, doğal davranışlarını sürdürebilmeleri ve çevresel ihtiyaçlarının karşılanmasının da gözetilmesi hedefleniyor. Doğal yaşamın farklı örneklerini ziyaretçileriyle buluşturan Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi, 136 türden yaklaşık bin 600 canlıya ev sahipliği yaparak Kayseri’nin önemli yaşam ve eğitim alanlarından biri olmayı sürdürüyor.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, ziyaretçilerini 10.0018.00 saatleri arasında ağırlıyor.