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        Erciyes 38 FK – Kırşehir FSK: 3-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 15:45 Güncelleme:
        Erciyes 38 FK – Kırşehir FSK: 3-1

        STAT: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

        HAKEMLER: Sezer Yalçın, Gökhan Salduz, Gökhan Baş

        ERCİYES 38 FK: Mertcan – Utkan, Ensar, Mehmet Eksik, Halil, Mehmet Tosun (Dk.67 Seyit Ali), Mikail, (Dk.82 Caner) Güney, İlkay (Dk.82 Ali), Berkay, Artun (Dk.71 Çağrı Yağız)

        KIRŞEHİR FSK: Efehan – Caner, Metin, Muhammet, Yusuf Ali (Dk.69 Muhammed Emin, Efe (Dk.56 Çağdaş), Arda Furkan (Dk.69 Güney), Tayfun, Alihan (Dk.84 Alihan), Mustafa (Dk.84 Musa), Ozan

        GOLLER: Dk.12 – 54 Mehmet Tosun, Dk.85 Berkay (Erciyes 38 FK) Dk.25 Tayfun (Kırşehir FSK)

        SARI KARTLAR: İlkay, Güney, Berkay (Erciyes 38 FK) Muhammet (Kırşehir FSK)

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        KIRMIZI KART: Dk.90 +2 Mertcan ve Dk.90+10 Artun (Erciyes 38 FK)

        TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grupta yer alan Erciyes 38 FK, sezonun 12’nci haftasında, evinde Kırşehir FSK’yı 3-1 yendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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