Erciyes 38 FK – Kırşehir FSK: 3-1
STAT: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
HAKEMLER: Sezer Yalçın, Gökhan Salduz, Gökhan Baş
ERCİYES 38 FK: Mertcan – Utkan, Ensar, Mehmet Eksik, Halil, Mehmet Tosun (Dk.67 Seyit Ali), Mikail, (Dk.82 Caner) Güney, İlkay (Dk.82 Ali), Berkay, Artun (Dk.71 Çağrı Yağız)
KIRŞEHİR FSK: Efehan – Caner, Metin, Muhammet, Yusuf Ali (Dk.69 Muhammed Emin, Efe (Dk.56 Çağdaş), Arda Furkan (Dk.69 Güney), Tayfun, Alihan (Dk.84 Alihan), Mustafa (Dk.84 Musa), Ozan
GOLLER: Dk.12 – 54 Mehmet Tosun, Dk.85 Berkay (Erciyes 38 FK) Dk.25 Tayfun (Kırşehir FSK)
SARI KARTLAR: İlkay, Güney, Berkay (Erciyes 38 FK) Muhammet (Kırşehir FSK)
KIRMIZI KART: Dk.90 +2 Mertcan ve Dk.90+10 Artun (Erciyes 38 FK)
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grupta yer alan Erciyes 38 FK, sezonun 12’nci haftasında, evinde Kırşehir FSK’yı 3-1 yendi.
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