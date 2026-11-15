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        Başkan Yalçın'ın 30 yıllık birikimi 'Dünya Bebekleri Sergisi'nde 25 ülkeden alınan 229 bebek sergide vatandaşlarla buluştu

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın kızlarına alarak 30 yıl önce başladığı ve daha sonradan koleksiyon haline getirdiği 25 ülkeden alınan 229 bebek, 'Dünya Bebekleri Sergisi' ile beğeniye sunuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 15:43 Güncelleme:
        Başkan Yalçın'ın 30 yıllık birikimi 'Dünya Bebekleri Sergisi'nde 25 ülkeden alınan 229 bebek sergide vatandaşlarla buluştu

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın kızlarına alarak 30 yıl önce başladığı ve daha sonradan koleksiyon haline getirdiği 25 ülkeden alınan 229 bebek, ‘Dünya Bebekleri Sergisi’ ile beğeniye sunuldu.

        Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde bulunan Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi’nde düzenlenen sergiye Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Kaymakamı İlyas Memiş, Başkan Yalçın'ın ailesi, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen sergide Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın hem Antika Pazarı’ndan hem de 25 ülkeden aldığı 229 bebek vatandaşların beğenisine sunuldu.

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        Sergi ile ilgili açıklama yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "1991 yılında kızımız dünyaya gelince, 19941995'te de bir Almanya turumuz oldu. Almanya'dan gelirken bir bebek getirmeyi düşündüm. Bir gelin bebek temin etmiştim. Ondan sonra kızıma bebekler alırken 2003 yılında bir kızımız daha oldu. Onların da bebekleri derken ki kız bebekler masumiyetin ve saflığın ifadesidir. O nedenle ben çok sevdim. Sonra da antika pazarındaki antikacılar yeni bebek geldi, bakmaz mısınız derken 229 tane bebeğimiz olmuş. Bunları evimizin bir köşesinde bir mekan yaptırarak vitrin yaptırarak sergilemeye çalışıyordum ama evin içinde kalıyordu. Bugün burada arkadaşlarımızın sayesinde ortaya getirerek bir sergi haline getirince herkesle paylaşmış olduk" dedi.

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        "Bedeli paha biçilemez"

        Başkan Yalçın, koleksiyonun değerinin kendisi için paha biçilemez olduğunu söyleyerek, "Bunun en önemli parçalarından bölümlerinden birisi de Filistinli çocuklar bölümü ama aynı zamanda burada iki tane hedefimiz oldu. Birisi benim gibi özel birikimi olanların koleksiyonerlerin böyle güzel bir sanat galerisinde sergileyerek insanları ortak etmesi. İkincisi de doğrusu resmi ve ciddi görevlerde bulunan insanların bile bir gönül tarafı gönül alemi olduklarını vurgulamak istedim. Koleksiyonerleri bekliyorum. Bu koleksiyonun bedeli yok buna paha biçilmez bana göre. Fakat doğrusu bu 30 yılın bir birikimi olduğu için paha biçilmez tarafı biraz da zamanla alakalı. Bunu ben bedelsiz ilgi gösterenlere paylaştığım için onlarla birlikte vakit geçirdiğimiz için en güzel bedeli bunun mutluluğu" ifadelerine yer verdi.

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        Açılışa katılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Başkanımız okumayı, değişiklik yapmayı sever. Değişik alanlara yönelmek önemli. Ben değerli başkanımızı tebrik ediyorum. Serginin de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve çocuklar tarafından kurdele kesilerek ‘Dünya Bebekleri Sergisi’ açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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