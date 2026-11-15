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        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Aladağlar'da kayalıklardan düşen amatör dağcıyı UMKE ekipleri kurtardı Helikopterin sis nedeniyle inemediği bölgeden yaralıyı ekipler yaya olarak çıkarttı

        Aladağlar'da kayalıklardan düşen amatör dağcıyı UMKE ekipleri kurtardı Helikopterin sis nedeniyle inemediği bölgeden yaralıyı ekipler yaya olarak çıkarttı

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 6 kişilik grupla Aladağlar'da tırmanış yapan amatör dağcı kayalıklardan düştü. Sis nedeniyle helikopterin inemediği bölgedeki şahıs, UMKE ekipleri tarafından yaya olarak ulaşılarak kurtarıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 22:20 Güncelleme:
        Aladağlar'da kayalıklardan düşen amatör dağcıyı UMKE ekipleri kurtardı Helikopterin sis nedeniyle inemediği bölgeden yaralıyı ekipler yaya olarak çıkarttı

        Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde 6 kişilik grupla Aladağlar’da tırmanış yapan amatör dağcı kayalıklardan düştü. Sis nedeniyle helikopterin inemediği bölgedeki şahıs, UMKE ekipleri tarafından yaya olarak ulaşılarak kurtarıldı.

        Edinilen bilgiye göre, Yahyalı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı içerisinde yer alan Hacer Ormanları’nda 6 kişilik grup tırmanış yaptığı sırada A.K. dengesini kaybederek, kayalıklardan düştü. İhbar üzerine bölgeye UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.K.’nin düştüğü bölgeye sis nedeniyle helikopter inemezken, UMKE ekipleri yaralı şahsın bulunduğu bölgeye yaya olarak ulaştı. A.K., ekiplerin ilk müdahalenin ardından uzun süren çalışmalar sonucu sedyeyle bölgeden çıkartıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen A.K., ilk kontrollerin ardından ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandığı belirlenen A.K.’nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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