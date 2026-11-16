Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri İklim değişikliğine karşı daha güçlü daha yeşil bir Talas

        İklim değişikliğine karşı daha güçlü daha yeşil bir Talas

        Talas Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında doğaya nefes olacak önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) devam ederken, Talas Türk Dünyası Millet Bahçesi'nde oluşturulan Karbon Yutak Alanı ile hem yeşil alanlar güçlendirildi hem de daha temiz ve sağlıklı bir çevre için önemli bir adım atıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 12:13 Güncelleme:
        İklim değişikliğine karşı daha güçlü daha yeşil bir Talas

        Talas Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında doğaya nefes olacak önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) devam ederken, Talas Türk Dünyası Millet Bahçesi'nde oluşturulan Karbon Yutak Alanı ile hem yeşil alanlar güçlendirildi hem de daha temiz ve sağlıklı bir çevre için önemli bir adım atıldı.

        100 bin metrekarelik geniş bir alana kurulu olan Talas Türk Dünyası Millet Bahçesi’nde yer alan binlerce ağaç ve diğer bitki türleri sayesinde atmosferde bulunan karbondioksitin doğal yollarla tutulmaya başlandı. Yapılan teknik hesaplamalara göre Karbon Yutak Alanı, yılda yaklaşık 162.675 kilogram (162 ton) karbondioksitin atmosferden uzaklaştırılmasına katkı sağlayacak. Bu miktar, çevrenin korunması ve iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması açısından önemli bir kazanım anlamına geliyor.

        REKLAM

        Karbon Yutak Alanı ile Talas'ın yeşil alanları daha da güçlendirildi. Hava kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlandı. Kuşlar, arılar ve diğer canlılar için doğal yaşam alanları oluşturuldu. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı daha dirençli bir çevre oluşturulması hedeflendi. Doğal ekosistem desteklenerek gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Talas bırakılması amaçlandı. Kentin yeşil altyapısı güçlendirildi. Karbon yutak kapasitesi artırıldı. Biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlandı. Hava kalitesinin iyileştirilmesine destek olundu. Kentsel ısı adası etkisinin azaltılmasına yönelik doğal bir ekolojik alan oluşturuldu. İklim değişikliğine uyum ve dirençlilik çalışmalarına önemli katkı sunuldu.

        REKLAM

        Talas Belediyesi, çevreyi koruyan ve doğal kaynakları gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen projeleriyle "İklim Değişikliğine Dirençli Talas" vizyonu doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        İran istihbaratında büyük tasfiye hazırlığı
        İran istihbaratında büyük tasfiye hazırlığı
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        "Sergen hocaya zaman verelim"
        "Sergen hocaya zaman verelim"
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler

        Benzer Haberler

        Başkan Çolakbayrakdar: "Evlatlarımızın mutluluğu, geleceğimize yaptığımız e...
        Başkan Çolakbayrakdar: "Evlatlarımızın mutluluğu, geleceğimize yaptığımız e...
        Kocasinan Belediyesinden ara tatilde çocuklar için etkinlik programı
        Kocasinan Belediyesinden ara tatilde çocuklar için etkinlik programı
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İzmir'deki "Yeşil Dönüşüm Paneli"ne katıldı
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İzmir'deki "Yeşil Dönüşüm Paneli"ne katıldı
        Kayseri'de çiftçiler için tarımsal kurutma sahası kuruldu
        Kayseri'de çiftçiler için tarımsal kurutma sahası kuruldu
        AGÜ Rektörü Yılmaz basın mensuplarıyla bir araya geldi
        AGÜ Rektörü Yılmaz basın mensuplarıyla bir araya geldi
        Büyükşehir'den Kocasinan Dadağı Mahallesi'ne tarımsal kurutma sahası yatırı...
        Büyükşehir'den Kocasinan Dadağı Mahallesi'ne tarımsal kurutma sahası yatırı...