İklim değişikliğine karşı daha güçlü daha yeşil bir Talas

Talas Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında doğaya nefes olacak önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) devam ederken, Talas Türk Dünyası Millet Bahçesi'nde oluşturulan Karbon Yutak Alanı ile hem yeşil alanlar güçlendirildi hem de daha temiz ve sağlıklı bir çevre için önemli bir adım atıldı.

100 bin metrekarelik geniş bir alana kurulu olan Talas Türk Dünyası Millet Bahçesi’nde yer alan binlerce ağaç ve diğer bitki türleri sayesinde atmosferde bulunan karbondioksitin doğal yollarla tutulmaya başlandı. Yapılan teknik hesaplamalara göre Karbon Yutak Alanı, yılda yaklaşık 162.675 kilogram (162 ton) karbondioksitin atmosferden uzaklaştırılmasına katkı sağlayacak. Bu miktar, çevrenin korunması ve iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması açısından önemli bir kazanım anlamına geliyor.

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Karbon Yutak Alanı ile Talas'ın yeşil alanları daha da güçlendirildi. Hava kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlandı. Kuşlar, arılar ve diğer canlılar için doğal yaşam alanları oluşturuldu. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı daha dirençli bir çevre oluşturulması hedeflendi. Doğal ekosistem desteklenerek gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Talas bırakılması amaçlandı. Kentin yeşil altyapısı güçlendirildi. Karbon yutak kapasitesi artırıldı. Biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlandı. Hava kalitesinin iyileştirilmesine destek olundu. Kentsel ısı adası etkisinin azaltılmasına yönelik doğal bir ekolojik alan oluşturuldu. İklim değişikliğine uyum ve dirençlilik çalışmalarına önemli katkı sunuldu.

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Talas Belediyesi, çevreyi koruyan ve doğal kaynakları gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen projeleriyle "İklim Değişikliğine Dirençli Talas" vizyonu doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.