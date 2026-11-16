ERÜ ile Özbekistan Andican Devlet Tıp Enstitüsü işbirliği protokolü imzaladı

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Özbekistan Andican Devlet Tıp Enstitüsü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, protokol akademik ve öğrenci işbirliği kapsamında üniversitenin toplantı salonunda imzalandı.

Törene, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç ve Özbekistan Andican Devlet Tıp Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Madazimov Madamin Müminoviç katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Erkılıç, imzalanan protokolün iki üniversite için hayırlı olmasını diledi.

Müminoviç de imzalanan protokolden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Konuşmaların ardından işbirliği protokolüne imza atıldı.