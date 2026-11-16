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        ERÜ ile Özbekistan Andican Devlet Tıp Enstitüsü arasında iş birliği protokolü imzalandı

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Özbekistan Andican Devlet Tıp Enstitüsü arasında akademik ve öğrenci iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 13:19 Güncelleme:
        ERÜ ile Özbekistan Andican Devlet Tıp Enstitüsü arasında iş birliği protokolü imzalandı

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Özbekistan Andican Devlet Tıp Enstitüsü arasında akademik ve öğrenci iş birliği protokolü imzalandı.

        ERÜ Rektörlük Toplantı Salonu’nda düzenlenen imza törenine; ERÜ Rektörü Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç ve Özbekistan Andican Devlet Tıp Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Madazimov Madamin Müminoviç katıldı. İmza töreninde konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, imzalanan protokolün iki üniversite için hayırlı olmasını diledi.

        Andican Devlet Tıp Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Madazimov Madamin Müminoviç’de imzalanan protokolden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Konuşmaların ardından ERÜ Rektörü Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç ve Özbekistan Andican Devlet Tıp Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Madazimov Madamin Müminoviç tarafından iş birliği protokolüne imza atıldı.

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