Kayseri'de 1. Kış Dönemi Spor Okulları kayıtları başladı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin 1. Kış Dönemi Spor Okulları'nın kayıtları başladı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin 1. Kış Dönemi Spor Okulları'nın kayıtları başladı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kış döneminde 18 spor tesisinde 14 farklı branşta hizmet verilecek.
Çocukların ve yetişkinlerin sporla buluşacağı kurslar, 1 Aralık 2026 tarihinde başlayacak.
Kurslar, 18 spor tesisinde, futboldan basketbola, okçuluktan tenise, yüzmeden kick boksa kadar 14 farklı branşta düzenlenecek.
Spor okulu kurs ücreti aylık 1500 lira, yetişkin kurs ücreti ise aylık 2 bin 500 lira olarak belirlendi.
Vatandaşlar, kayıt işlemleriyle ilgili bilgiye "www.sporaskayseri.com.tr" internet adresi üzerinden ulaşabilecek.
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