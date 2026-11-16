Kayseri'de 1. Kış Dönemi Spor Okulları kayıtları başladı

Spor okulu kurs ücreti aylık 1500 lira, yetişkin kurs ücreti ise aylık 2 bin 500 lira olarak belirlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kış döneminde 18 spor tesisinde 14 farklı branşta hizmet verilecek.

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