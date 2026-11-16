AK Parti Kayseri Milletvekili Çopuroğlu'ndan Türk Kızılay Kayseri Şubesi'ne ziyaret

Çopuroğlu, Türk Kızılayın ihtiyaç sahiplerine ulaşan, afetlerde ve zor zamanlarda milletin yanında olan köklü bir iyilik hareketi olduğunu belirtti.

Çopuroğlu, ziyaret kapsamında Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Mükremin Çepni ile bir araya geldi.

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