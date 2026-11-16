AK Parti Kayseri Milletvekili Çopuroğlu'ndan Türk Kızılay Kayseri Şubesi'ne ziyaret
AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türk Kızılay Kayseri Şubesi'ni ziyaret etti.
Giriş: 16.11.2026 - 14:36 Güncelleme:
AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türk Kızılay Kayseri Şubesi'ni ziyaret etti.
Çopuroğlu, ziyaret kapsamında Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Mükremin Çepni ile bir araya geldi.
Ziyarette, insani yardım, sosyal dayanışma ve gönüllülük faaliyetleri hakkında görüşüldü.
Çopuroğlu, Türk Kızılayın ihtiyaç sahiplerine ulaşan, afetlerde ve zor zamanlarda milletin yanında olan köklü bir iyilik hareketi olduğunu belirtti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ