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        Erciyes Üniversitesi mezunu Tahsin Hasoğlu, iletişim fakültesi öğrencileriyle buluştu

        Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesinin kuruluşunun 25. yılı etkinlikleri kapsamında, sosyal medyadaki mizah içerikleri ve standup gösterileri ile tanınan Tahsin Hasoğlu öğrencilerle bir araya geldi. Kariyer planlama temasıyla gerçekleştirilen söyleşide Hasoğlu, kendi kariyer yolculuğundan mizahın dönüşümüne, yapay zekânın mizah üzerindeki etkilerinden dijital platformlarda içerik üretimine kadar pek çok konuda deneyimlerini paylaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 16:22 Güncelleme:
        Erciyes Üniversitesi mezunu Tahsin Hasoğlu, iletişim fakültesi öğrencileriyle buluştu

        Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesinin kuruluşunun 25. yılı etkinlikleri kapsamında, sosyal medyadaki mizah içerikleri ve standup gösterileri ile tanınan Tahsin Hasoğlu öğrencilerle bir araya geldi. Kariyer planlama temasıyla gerçekleştirilen söyleşide Hasoğlu, kendi kariyer yolculuğundan mizahın dönüşümüne, yapay zekânın mizah üzerindeki etkilerinden dijital platformlarda içerik üretimine kadar pek çok konuda deneyimlerini paylaştı.

        Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Nurcan Çetinsaya Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşiye, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akdağ, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

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        Samimi ve keyifli bir atmosferde gerçekleşen etkinlikte Erciyes Üniversitesi mezunu Tahsin Hasoğlu, kariyerinin başlangıcından bugüne uzanan süreçte yaşadığı deneyimleri katılımcılarla paylaştı. Mizah alanındaki çalışmalarından, sosyal medya içeriklerinden ve standup gösterilerinden söz eden Hasoğlu, kariyerini şekillendiren deneyimleri değerlendirdi.

        Söyleşide, mizah anlayışının zaman içerisinde geçirdiği dönüşüm, Türk toplumunun mizah kültürü, dijitalleşmenin mizah üretimine etkisi ve sosyal medya platformlarının içeriklerin geniş kitlelere ulaşmasındaki rolü ele alındı. Yapay zekâ teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte mizahın geleceğinin nasıl şekillenebileceğini de söyleşinin dikkat çeken konuları arasında yer aldı.

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        Kariyerinin ilk yıllarında Erciyes Üniversitesinden gördüğü desteği anlattı

        Erciyes Üniversitesi mezunu olmasının yanı sıra geçmişte İletişim Fakültesinde misafir öğretim görevlisi olarak da görev yaptığını belirten Hasoğlu, üniversiteyle olan bağlarından söz etti. Kariyerinin ilk dönemlerinde İletişim Fakültesinden gördüğü desteğin kendisi için önemli olduğunu dile getiren Hasoğlu, bu süreçte edindiği deneyimleri öğrencilerle paylaştı.

        Etkinliğe katılan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akdağ, Tahsin Hasoğlu'nu fakültede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        İletişim Fakültesinin 25. yıl etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen söyleşi, Dekan Prof. Dr. Mustafa Akdağ tarafından Tahsin Hasoğlu'na teşekkür belgesi takdim edilmesiyle sona erdi.

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