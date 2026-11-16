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        Büyükşehir'in 1. Kış Dönemi Spor Okulları kayıtları başladı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., 18 spor tesisinde 14 farklı branşta düzenleyeceği 1. Kış Dönemi Spor Okulları'nın kayıtlarını başlattı. 1 Aralık 2026'da başlayacak kurslar, çocuklar ve yetişkinleri sporla buluşturacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 16:03 Güncelleme:
        Büyükşehir'in 1. Kış Dönemi Spor Okulları kayıtları başladı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., 18 spor tesisinde 14 farklı branşta düzenleyeceği 1. Kış Dönemi Spor Okulları’nın kayıtlarını başlattı. 1 Aralık 2026’da başlayacak kurslar, çocuklar ve yetişkinleri sporla buluşturacak.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çocuklar başta olmak üzere her yaş grubundan vatandaşın sporla iç içe bir yaşam sürmesine katkı sunan faaliyetlerini yılın her döneminde aralıksız sürdürüyor. Spor alanında kentin marka kuruluşu olan Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., spor okulları ile minikleri, gençleri ve yetişkinleri farklı branşlarda spor yapmaya teşvik ediyor.

        Bu kapsamda Büyükşehir Spor A.Ş. tarafından düzenlenecek 1. Kış Dönemi Spor Okulları’nın kayıtları başladı. 18 spor tesisinde, futboldan basketbola, okçuluktan tenise, yüzmeden kick boksa kadar 14 farklı branşta gerçekleştirilecek kurslar, katılımcılara spor dolu bir kış dönemi sunacak.

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        14 Branşta Spor Eğitimi

        Kış Dönemi Spor Okulları’nda cimnastik 410 yaş, yüzme 615 yaş, futbol 515 yaş, basketbol 715 yaş, hentbol 715 yaş, tenis 715 yaş, masa tenisi 515 yaş, okçuluk 715 yaş, geleneksel okçuluk 715 yaş, buz pateni 415 yaş, kick boks 715 yaş, voleybol 715 yaş, badminton 715 yaş ve wushu tao 512 yaş gruplarına yönelik eğitimler verilecek.

        Kurs Ücretleri ve Dönem Takvimi

        Kış Dönemi Spor Okulları, 1 Aralık 2026 tarihinde başlayıp 3 Ocak 2027 tarihinde sona erecek. Spor okulu kurs ücreti aylık 1.500 TL, yetişkin kurs ücreti ise aylık 2.500 TL olarak belirlendi.

        Spor okullarına katılmak isteyen vatandaşlar, branşlar, tesisler, kurs programları ve kayıt işlemlerine ilişkin detaylı bilgiye www.sporaskayseri.com.tr internet adresi üzerinden ulaşabilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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