Başkan Büyükkılıç, KASKİ'nin çalışmalarını denetledi
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından sürdürülen yağmur suyu kolektör ve şebeke hattı yapım çalışmalarını denetledi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından sürdürülen yağmur suyu kolektör ve şebeke hattı yapım çalışmalarını denetledi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde KASKİ tarafından sürdürülen yağmur suyu kolektör ve şebeke hattı yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükkılıç, proje hakkında bilgi aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, kent genelinde KASKİ'nin önemli altyapı çalışmaları yaptığını belirtti.
KASKİ'nin yaptığı projelerin önemli olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:
"12,5 kilometrelik yağmur suyuyla ilgili taşkın konusunu çözme yönünde kapalı devre bir çalışma yapılıyor. Bu 12,5 kilometrenin şu anda 400 metresi yapılmış. Bu sezon inşallah en az 2 kilometre, hava şartları müsaade ederse daha da ilerleyerek yol alınacağı yönünde bilgi verilmiş oluyor. Ertuğrul Gazi Mahallemizi inşallah rahatlatacak olan bir çalışma."
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.