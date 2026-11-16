Odakır kooperatif başkan adaylığını duyurdu: "Kooperatifteki hizmetlerin artarak devam edeceğinin sözünü veriyorum"

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, düzenlediği basın toplantısında Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Ve Kefalet Kooperatifi’nin yapılacak seçimlerinde başkan adayı olacağını açıkladı. Odakır, "Kooperatifteki hizmetlerin artarak devam edeceğinin sözünü veriyorum" dedi.

Düzenlenen basın toplantısına KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, oda başkanları ve birlik üyeleri katıldı. 2026 yılının odalar açısından seçim yılı olduğunu söyleyen Şeyhi Odakır, "2026 yılı odaların seçimleriyle geçti. Yani burada esnaf odalarımız şehrimizde bulunan 41 odamız seçimini yaptı, ardından birlik seçimini yaptı birliğimiz seçimini yaptı. Federasyonun seçimi vardı Ankara'da. 13 federasyonumuz var, ardından konfederasyonumuzun seçimi ile esnaf teşkilatının seçimi yapıldı. Tabii burada ticaret odası, sanayi odası, borsa da seçimini yaptı. Bu yıl seçimle geçti. 2027 yılı yani önümüzdeki yılda kooperatiflerin seçimi var. Yani sizlerin de bildiği kredi kefalet kooperatifleri var yani burada küçük esnafın, esnaf sanatkarlarımızın kredi kullandığı kooperatiflerimiz var. Türkiye'de bine yakın kooperatif var yani üç aşağı beş yukarı bin kooperatif var. Burada şehrimizde 12 kooperatif var. Bu 12 kooperatifin ikisi merkezde 10'u da ilçede. Yine tabi bölge birliğimiz var Kayseri'de. Mustafa Alan başkanım hem Kayseri Kredi Kefalet Kooperatifi'nin başkanı olduğu gibi bölge birliğinin de başkanı. Tabi bölge birliğine bağlı Niğde de var burada. Niğde ile Kayseri beraber hareket ediyor. 8 kooperatif Niğde'de 12 kooperatif de ilimizde var. Toplamda 20 kooperatifin de bağlı olduğu, aynı Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği'nin bağlı olduğu gibi yine bölge birliği var. Burada inşallah 20 kooperatif seçimini yaptıktan sonra Bölge Birliği'nin de seçimi yapılacak. Ardından TESKOMB yani Ankara'daki üst kuruluşun TESKOMB'un seçimi yapılacak. Burada yapılacak seçimlerde Mustafa Alan başkanım aday olmuyor. Sağlık sorunlarından dolayı aday olmayacağını işaret etti. Bizlere de ‘çık ekibini kur aday ol’ dedi. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum esnaf sanatkarımız adına. Tabi Mustafa Alan başkanım bizim yanımızda her zaman olduğu gibi, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da fikirlerinden ve tecrübelerinden yararlanacağız" dedi.

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"İnşallah ben ve arkadaşlarım bu yola devam edeceğiz"

Şeyhi Odakır, mevcut başkan Mustafa Alan’ın sağlık sorunları nedeni ile seçimlerde aday olamayacağını söyleyerek, "KESOB'un mevcut hizmet binası, şu andaki bulunduğumuz iki katlı binamızın o zaman o yıllarda alınmasında çok büyük gayretleri olmuştur. Kendisine esnaf sanatkarımız adına çok teşekkür ediyoruz. Yine kooperatif binası sizlerin de bildiği 27 Mayıs'ın arkasında Vatan Caddesi’ndeki binanın alınmasında ve bu duruma gelmesinde çok büyük emekleri ve gayretleri var. Görev süresi boyunca esnaf ve sanatkarların derdiyle dertlendi, sevinci acısında yanında oldu. Yapmış olduğu hizmetlerden dolayı esnaf ve sanatkarlarımız adına kendisine çok teşekkür ediyorum. Rabbim bundan sonraki hayatında sağlık, sıhhat, uzun ömürler versin diyorum. Tabi burada başkanıma yıllardır emek verdi. Gerçekten başkanım esnafın, sanatkarın parasına puluna çok büyük dikkat etti. Kuruşunu heder etmedi. Baktığımızda ya çok uzun yıllar yapıldı gibi eleştirenler oluyor. Yani buralara hepimiz de seçimlerle geliyoruz. Seçilmediğimiz takdirde buraya gelip oturmamız olmaz, mümkün değil. Bunun için de Mustafa Alan başkanımı yıllardır esnaf sanatkarımız seçti ve o da geldi burada kaldı. Fakat artık ‘yeter, belli bir yaşa geldim, sağlığım da el vermiyor’ dedi ve bizlere ‘oluşumunuzu yapın aday olun’ şeklinde konuştu. İnşallah bundan sonrasında ben Şeyhi Odakır başta olmak üzere arkadaşlarımla birlikte bu yola devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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"Hizmetlerin artarak devam edeceğinin sözünü veriyorum"

Seçildikleri taktirde kooperatif hizmetlerinin artarak devam edeceğinin sözünü veren Odakır, "Neden aday oldum? KESOB'a bağlı sicile kayıtlı 35 bin civarında esnaf sanatkarımız var. Esnaf ve sanatkarların daha iyi hizmet alabilmesi için, hizmetin aksamaması için adayım. Sizlerin de bildiği gibi benim Kayseri Esnaf Sanatkarlar'a geliş noktam Oto Sanatkarlar Odası'nın başkanlığını yapıyorum. Oto Sanatkarlar Odası'ndaki çalışmalarımız, gayretlerimiz buralara taşıdı bizi. Yine Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ndeki çalışmalarımız. Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği'nde benim ikinci dönemim. Neleri yaptık? Sanayi siteleri, konut projeleri, yeni hizmet binası sizlerin de bildiği gibi, elektrikli ve hibrit arabaların projesi inşallah önümüzdeki günlerde bunun açılışını yapacağız hep birlikte. Yine konut projesi, yeni projeler şu anda arkadan geliyor. Çalıştığımız projeler var üzerinde esnaf sanatkarımızı ilgilendiren. Seçildiğimiz takdirde kooperatifteki hizmetlerin artarak devam edeceğinin sözünü veriyorum buradan size. Kooperatifte yapacağımız projeleri önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Tabi burada oturmuş bir sistem var kooperatifimizde ama bizim oraya geldiğimizde şunu söyleyeyim, bayrağı elimize aldığımızda daha ileriye taşımamız gerektiğini düşünüyorum. Tabi yenilikler yapacağız, daha güzel işler yapılacak. Bunun için ekibimizle başkanımızla hep birlikte Mustafa Alan Başkanımdan aldığımız fikirler, gayretle inşallah orayı da yine güzel yerlere getireceğiz. Kooperatifimize bağlı 8 bin civarında ortağımız var. Bizim merkezdeki iki kooperatif var demiştim. Kayseri Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi diye geçiyor bizim kooperatifimiz. Ayrıca bir de Argıncık'ta bulunan Erciyes kooperatifimiz var. Burada bizim ortağımız 8 bin civarında. Bu süreçte kooperatif ortaklarımızın dua ve desteklerini bekliyorum. Yapılacak seçimlerin şehrimize, esnafımıza, ve sanatkarımıza hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.