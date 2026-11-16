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        Kayserispor ile Lionel Carole arasındaki davada karar

        FIFA Uyuşmazlık Çözüm Dairesi, Metro Holding Kayserispor ile eski oyuncusu Lionel Carole arasındaki alacak davasında kararını verdi. FIFA, tecrübeli savunma oyuncusuna 4 ayrı alacağından dolayı toplam 180 bin Euro ödenmesine karar verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 16:46 Güncelleme:
        Kayserispor ile Lionel Carole arasındaki davada karar

        FIFA Uyuşmazlık Çözüm Dairesi, Metro Holding Kayserispor ile eski oyuncusu Lionel Carole arasındaki alacak davasında kararını verdi. FIFA, tecrübeli savunma oyuncusuna 4 ayrı alacağından dolayı toplam 180 bin Euro ödenmesine karar verdi.

        Sarı-kırmızılı takımdan yapılan yazılı açıklamada, “FIFA Uyuşmazlık Çözüm Dairesi tarafından, 2025-2026 sezonunda kulübümüzde forma giyen Lionel Jules Carole’ün söz konusu sezona ilişkin ücret alacakları nedeniyle kulübümüz aleyhine açtığı davada karar verilmiştir. 12 Kasım 2026 tarihli kararla, 2025-2026 sezonuna ait dört ayrı ücret alacağı kapsamında toplam 180.000 Euro net ana para ve ilgili tarihlerden itibaren işleyecek yıllık %5 faizin ödenmesine hükmedilmiştir. Kararda, kulübümüz aleyhine ayrıca herhangi bir para cezasına veya yargılama giderine hükmedilmemiştir. Belirlenen tutarın yasal süresi içerisinde ödenmemesi hâlinde, futbolcunun talebi üzerine transfer tescil yasağı yaptırımının uygulanabileceği belirtilmiştir” ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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