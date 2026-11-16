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        Merdivenden bisikletle inerek yola çıkan çocuğa otomobil çarptı

        Kayseri'nin Talas ilçesinde arkadaşlarıyla bisikletle merdivenden aşağı inerek yola çıkan çocuğa otomobil çarptı. Kazada çocuk yaralanırken, kaza anı cep telefonu ile anbean görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 19:33 Güncelleme:
        Merdivenden bisikletle inerek yola çıkan çocuğa otomobil çarptı

        Kayseri’nin Talas ilçesinde arkadaşlarıyla bisikletle merdivenden aşağı inerek yola çıkan çocuğa otomobil çarptı. Kazada çocuk yaralanırken, kaza anı cep telefonu ile anbean görüntülendi.

        Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Umut Caddesi üzerinde 2 gün önce meydana gelen kazada bisikletiyle hızlı bir şekilde merdivenlerden aşağı inen ve duramayarak yola çıkan Y.K.B.’ye (13) o sırada yoldan geçen Y.S. yönetimindeki 06 PL 889 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk yolun kenarına fırlarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de Y.K.B.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, otomobil yoldan kaldırıldı.

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        Hastaneye kaldırılan çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ve hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, kaza anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile anbean kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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