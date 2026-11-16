Kayseri'de kamyonetle çarpışan kamyon yan yattı: 2 yaralı

Kayseri'de kamyonetle çarpışan kamyonun yan yattığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, KayseriDeveli Karayolu’nda plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen kamyon ile kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon yan yatarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan 2 kişiyi hastaneye kaldırdı. İncelemelerin ardından kamyon ve kamyonet yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.