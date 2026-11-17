Kayseri'de 3 katlı binada yangın
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3 katlı binandan çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 3 katlı binandan çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi Şenyayla Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın 1’inci katındaki ikamette henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahalede etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde yaralanan yada dumandan etkilenen kimsenin olmadığı belirlendi. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.