Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 1422 Kasım tarihleri arasını kapsayan birinci dönem birinci ara tatilinde çocuklara unutulmaz bir hediye hazırladı. Talas Belediyesi Karadut Şehir Tiyatrosu, sevilen masal kahramanı Keloğlan’ı bu kez çevre dostu bir macerayla çocuklarla buluşturacak.

Talas Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında sahneleyeceği ‘Keloğlan Keleş Oğlan Çevre Dostu Keloğlan İş Başında’ adlı tek perdelik çocuk oyunu, ara tatilin en güzel sürprizlerinden biri olacak.

Fevzi Günenç’in yazdığı, Atabey Barış’ın yönettiği oyun, 18 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 15.00’te Erciyes Üniversitesi’nde sahnelenecek.

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Çocukların hem eğlenip hem de çevre bilinci kazanmasını amaçlayan oyunla minikler, Keloğlan ve sevimli eşeğinin maceralarına ortak olacak. Geleneksel masal kahramanını eğlenceli bir tiyatro gösterisiyle buluşturan oyun, çocuklara çevreyi korumanın önemini de anlatacak. Başkan Mustafa Yalçın, ara tatil boyunca çocukların hem dinlenmelerini hem de sosyal ve kültürel etkinliklerle keyifli vakit geçirmelerini önemsediklerini belirterek, tüm çocukları ve ailelerini ücretsiz olan bu güzel tiyatro buluşmasına davet etti.

Talas Belediyesinin çocuklara yönelik kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen gösteri, ara tatil sevincini tiyatro sahnesine taşıyacak.