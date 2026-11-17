Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Araştırma Dekanlığı tarafından, araştırmacılara yönelik uluslararası destek programları hakkında bilgilendirme, proje yazma süreçleri ve uzmanlardan destek almalarını sağlamak amacıyla ‘Fikrini Avrupa'ya Taşı’ konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Turizm Fakültesi konferans salonunda düzenlenen toplantıya; ERÜ Rektörü Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, fakülte dekanları ve araştırmacılar katıldı. Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç; katılımdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, " Tüm araştırmacılarımıza bu salonu doldurup bu projede bizde varız diye bir görüntü sergilediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

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Araştırma Dekan Yardımcısı ve Proje Destek Koordinatörü Prof. Dr. Aykut Gramda yaptığı konuşmada Araştırma Dekanlığı olarak uluslararası projelerde araştırmacılara gerekli desteğin sağlanması için gerekli çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından Araştırma Dekanlığı Uluslararası Proje Destek Uzmanı Dr. Sinem Bilgin Yücel, araştırmacılara yönelik uluslararası destek programları ve proje yazma süreçleri hakkında bilgi verdi.