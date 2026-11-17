Kocasinan Belediyesi, ilçenin geleceğine yönelik yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Daha güçlü altyapı, daha kaliteli yollar ve daha konforlu ulaşım hedefiyle çalışmalarını sürdüren Kocasinan Belediyesi, araç filosuna 7 yeni iş makinesi daha kazandırdı.

Kocasinan’ın dört bir yanında daha konforlu, güvenli ve uzun ömürlü yollar oluşturmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni araçların ilçenin hizmet yolculuğunda önemli bir güç olacağını belirterek, "Kocasinan’ın yollarında yeni bir dönem başlatıyoruz" dedi. Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere alınan 5 toprak silindir ve 2 greyder, belediyenin sahadaki hizmet gücüne önemli katkı sağlayacak. Asfalt plentinden agrega üretim tesisine, modern iş makinelerinden güçlü araç filosuna kadar her alanda kendi imkanlarını artıran Kocasinan Belediyesi, yeni yatırımlarıyla yol yapım, bakım ve düzenleme çalışmalarında daha hızlı, ekonomik ve verimli hizmet sunmayı hedefliyor.

REKLAM

"Kocasinan’ın geleceğini bugünden inşa ediyoruz"

Kocasinan’ın her mahallesine en kaliteli hizmeti ulaştırmak için belediyenin imkanlarını sürekli geliştirdiklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni araçların ilçenin hizmet yolculuğunda önemli bir güç olacağının altını çizerek, "Kocasinan’ı sadece bugünün ihtiyaçlarına göre değil, geleceğin beklentilerine göre de hazırlıyoruz. Bunun için altyapıdan üstyapıya, üretim tesislerinden araç filomuza kadar her alanda önemli yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Son olarak Fen İşleri Müdürlüğümüzün bünyesine 5 toprak silindir ve 2 greyder olmak üzere 7 yeni iş makinesi kazandırdık. Yeni araçlarımızla birlikte yol yapım, bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarımızı çok daha güçlü, hızlı ve verimli şekilde gerçekleştireceğiz. Hizmetin gücünü artırarak hemşehrilerimize en iyisini sunmak için çalışıyoruz. Kendi araçlarımızla, kendi üretim tesislerimizle ve güçlü ekiplerimizle Kocasinan’ın her noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Böylece hem zamandan hem maliyetten tasarruf ediyor hem de hizmet kalitemizi sürekli yükseltiyoruz" İfadelerine yer verdi.

REKLAM

"2015’ten bugüne 180 yeni aracı Kocasinan’ımıza kazandırdık"

Araç filosunun yenilenmesi ve güçlendirilmesi konusunda kararlı adımlar attıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar; 2015 yılından bu yana gerçekleştirilen yatırımlara dikkat çekerek ,"2015 yılından bugüne kadar Kocasinan Belediyemize 180 yeni araç kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız, ihtiyaç duyduğumuz her alanda kendi imkanlarımızla çalışabilmek ve hemşehrilerimize en kaliteli hizmeti en ekonomik şekilde sunabilmektir. Asfalt plentimiz, agrega üretim tesisimiz ve her geçen gün güçlenen iş makinesi filomuzla Kocasinan’ın yollarında yeni bir dönem başlatıyoruz. Yeni araçlarımız da bu büyük hizmet hamlesinin önemli bir parçasıdır" diye konuştu.

REKLAM

Çevre dostu araçlarla hem ekonomiye hem geri dönüşüme katkı

Belediyenin yalnızca araç sayısını artırmadığını, aynı zamanda çevre dostu, ekonomik ve yerli üretim araçlarla sürdürülebilir bir hizmet modeli oluşturduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, farklı alanlardaki yatırımların da Kocasinan’a değer kattığını söyledi.

"Hedefimiz, 50 yıl sonrasının Kocasinan’ını bugünden hazırlamak"

Kocasinan’ın geleceğine yatırım yapmaya devam edeceklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Bütün gayretimiz, Kocasinan’ı daha yaşanabilir, daha modern ve daha güçlü bir ilçe haline getirmektir. Bugün attığımız her adımın yaptığımız her yatırımın gelecekte hemşehrilerimize değer katmasını istiyoruz. Çevre dostu, ekonomik ve verimli araçlarımızla yalnızca bugünün değil, 50 yıl sonrasının ihtiyaçlarını da düşünerek altyapımızı oluşturuyoruz. Yeni iş makinelerimizle sahadaki gücümüzü artırırken, daha nitelikli yollar ve daha konforlu ulaşım için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Kocasinan için üretmeye, çalışmaya ve geleceğe yatırım yapmaya devam edeceğiz. Yeni araçlarımız ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun" şeklinde konuştu.