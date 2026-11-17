Melikgazi Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu sosyal tesislerinde güvenliği en üst seviyede tutmak amacıyla "Afet Farkındalık Eğitimi" gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve AFAD İl Müdürlüğü işbirliğiyle Sanat Melikgazi'de gerçekleştirilen eğitimde, uzmanlar afet anında hayat kurtaran kritik bilgiler paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, çok sayıda kurs ve etkinlikte her gün binlerce vatandaşa ev sahipliği yapan tesislerin olası afetlere karşı daima hazırlıklı olmasının önemine dikkati çekti.

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Afetlere karşı tedbirli olmanın ve kriz anlarında bilinçli adımlar atmanın hayati bir sorumluluk olduğunu belirten Palancıoğlu, "Vatandaşlarımızın ve personelimizin yoğun olarak bulunduğu sosyal tesislerimizde, ekiplerimizin her türlü senaryoya hazırlıklı olması büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda, AFAD uzmanlarımızın değerli katkılarıyla çok kıymetli bir farkındalık eğitimini hayata geçirdik. Hem kurum içi güvenliğimizi pekiştiren hem de afet bilincini artıran bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.