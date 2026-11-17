KAYSERİ'de, 2 bin 200 rakımlı Erciyes Kayak Merkezi'nde, 100 personelin katılımıyla telesiyej hattında mahsur kalan kişileri kurtarma tatbikatı yapıldı.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen tatbikata; Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, itfaiye, Türkuaz Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Merkezi, Erciyes A.Ş. ve İHH'dan 100 personel katıldı. Tatbikatta, senaryo gereği telesiyej operatör odasında meydana gelen elektrik kaynaklı yangın nedeniyle mekanik tesis durdu. 8 kişi telesiyejde mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Mahsur kalan 8 kişi kurtarılırken, 1 personel yangın söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilendi. Vatandaşlar, ekipler tarafından ambulanslara alındı. Yaklaşık 1 saat süren tatbikat tamamlandı.

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‘HER TÜRLÜ HAVA KOŞULLARINA HAZIRLIKLI OLMAK ZORUNDAYIZ’

Tatbikat hakkında açıklama yapan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, "Türkiye'nin son zamanlarda yükselen yıldızı Erciyes Kayak Merkezimizde her yıl düzenlediğimiz, koordinasyonu sağladığımız, bütün ekiplerle, birimlerle tekrar kendimizi denediğimiz, sınadığımız bir kurtarma tatbikatını daha gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Erciyes Kayak Merkezi, Kayseri Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu yatırımlarla her geçen yıl genişleyen, büyüyen, yeni tesislerin eklendiği, misafir sayısının her yıl giderek arttığı, Kayseri'ye ve ülkeye katkı sağlayan bir yer haline geldi. Buranın 19 mekanik tesisi, 112 kilometre pistleri, 41 farklı pisti, 4 giriş noktası var. Her türlü hava koşullarına hazırlıklı olmak zorundayız. Hem mekanik tesisler hem hava koşulları anlamında herhangi bir aksilikle karşılaştığımız durumlarda özveriyle çalışan ekibimiz, hep birlikte el ele bu kurtarma operasyonlarını, tatbikatı gerçekleştiriyor. Hep söylediğimiz bir şey var. Doğanın zaten şartları zorlu. Dolayısıyla burada tutkunluk, bir yumruk olmak, hep birlikte olmak çok önemli. Bu arada sezon da yaklaşıyor. İnşallah yaklaşık 1 aylık zamanımız var diye düşünüyoruz. Aralık ortası gibi inşallah sezonumuzu açacağız" dedi.