AK Parti'nin milletle iç içe siyaset yaptığını belirten Çopuroğlu, gerçekleştirilen ev ziyaretlerinin teşkilat ile vatandaş arasındaki bağı güçlendirdiğini kaydetti.

Vatandaşlarla sohbet eden Çopuroğlu, gösterilen güven ve teveccühten dolayı teşekkür etti.

AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Fazilet Kahraman ve teşkilat mensuplarının eşlik ettiği çalışmalarda, vatandaşların evleri ziyaret edilerek AK Parti'ye yeni üye kayıtları yapıldı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, il genelinde sürdürdüğü saha ve teşkilat çalışmalarına Hacılar ilçesinde devam etti.

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