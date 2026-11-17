Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Araştırma Dekanlığı, "Fikrini Avrupa'ya Taşı" konulu bilgilendirme toplantısı düzenledi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, araştırmacıları uluslararası destek programları hakkında bilgilendirmek, proje yazma süreçleri konusunda bilgi vermek ve uzmanlardan destek almalarını sağlamak amacıyla Turizm Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya ERÜ Rektörü Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, fakülte dekanları ve araştırmacılar katıldı.

Burada konuşan Rektör Erkılıç, tüm araştırmacılara salonu doldurdukları için teşekkür etti.

Araştırma Dekan Yardımcısı ve Proje Destek Koordinatörü Prof. Dr. Aykut Gram ise Araştırma Dekanlığı olarak uluslararası projelerde araştırmacılara gerekli desteğin sağlanması için gerekli çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

REKLAM

Açılış konuşmalarının ardından Araştırma Dekanlığı Uluslararası Proje Destek Uzmanı Dr. Sinem Bilgin Yücel, araştırmacılara yönelik uluslararası destek programları ve proje yazma süreçleri hakkında bilgi verdi.