AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri genelinde sürdürdüğü saha ve teşkilat çalışmalarına Hacılar ilçesinde devam etti. AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Fazilet Kahraman ve teşkilat mensuplarının eşlik ettiği çalışmalarda vatandaşların haneleri ziyaret edilerek AK Parti’ye yeni üye kayıtları gerçekleştirildi.

Hane ziyaretleri kapsamında AK Parti ailesine katılan vatandaşlara, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşekkür mektupları takdim edildi. Vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştiren Çopuroğlu, kendilerine gösterilen güven ve teveccühten dolayı teşekkür etti. AK Parti’nin milletle iç içe siyaset anlayışına dikkat çeken Çopuroğlu, kapı kapı gerçekleştirilen çalışmaların teşkilat ile vatandaş arasındaki bağı güçlendirdiğini ifade etti. Her yeni üyenin AK Parti ailesine ayrı bir değer kattığını belirten Çopuroğlu, büyüyen teşkilat yapısının en önemli gücünün milletin desteği olduğunu vurguladı.

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Kayseri’nin merkezinden ilçelerine, mahallelerinden hanelerine kadar her noktada vatandaşlarla buluşmaya devam ettiklerini belirten Çopuroğlu, Hacılar’da da teşkilat mensuplarıyla birlikte sahada olduklarını ve yeni üyelerle AK Parti ailesini büyütme çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Kayseri’nin her yerinde, her mahallesinde ve her hanesinde vatandaşlarla buluşmaya devam eden Çopuroğlu, teşkilat çalışmaları kapsamında kapı kapı dolaşarak yeni üyeler kazandırmayı sürdürüyor.