Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan kontrollerde yasal sınırın altında 0.17 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye, ‘dur ihtarına uymamak’ suçundan 200 bin TL idari para cezası yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aydınlıkevler Mahallesi’nde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipleri Büro Amirliği ekipleri tarafından A.A. idaresindeki 38 ALR 827 plakalı hafif ticari araca ‘dur’ ihtarında bulunuldu. Ekiplerin ihtarına riayet etmeyen A.A. kaçmaya başladı. Yeniköy Mahallesi’nde sıkıştırılan A.A. bu kez de araçtan inerek, yaya olarak kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca sonucu A.A. aracı bıraktığı yere yakın bir bölgede yakalandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yapılan kontrollerde, A.A.’nın yasal sınırın altında 0.17 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye ‘dur ihtarına uymamak’ suçundan 200 bin TL idari para cezası yazıldı.

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A.A. hakkında ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan adli işlem başlatılarak, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.