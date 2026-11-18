Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sivas Bulvarı'nda, aynı yönde seyir halindeki A.K. yönetimindeki 38 RV 332 plakalı hafif ticari araç, B.Y. yönetimindeki 28 ADE 075 plakalı otomobil, S.D. yönetimindeki 38 D 0997 minibüs ile Ş.S. idaresindeki 38 PU 649 plakalı cipin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücülerden A.K. ile aynı araçta bulunan M.K, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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