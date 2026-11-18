SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Suwen Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Karademir Grup Kayseri Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Enes Karakaya, iki yıl sonra döndükleri Süper Lig'de kalıcı olmak istediklerini söyledi.

Karakaya, AA muhabirine, iki yıl aranın ardından yeniden mücadele ettikleri Süper Lig'de iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade etti.

Ligde 10 karşılaşmaya çıktıklarını anlatan Karakaya, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonunda topladıkları 15 puanla 8. sırada olduklarını belirtti.

Karakaya, 8. haftada Fenerbahçe arsaVev ile oynamaları gereken maçın, rakiplerinin UEFA Kadınlar Avrupa Kupası karşılaşması nedeniyle ertelendiğini hatırlattı.

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Şu ana kadar alınan sonuçların beklentilerin üzerine çıktığını vurgulayan Karakaya, "Çalışmanın dışında inandığım bir gerçek yok. Yabancı oyuncumuz fazla. 200'e yakın altyapı oyuncumuz var. Kadın futbol takımı için büyük bir sayı olduğunu düşünüyorum. Altyapıdan çıkan 7 oyuncumuz var. Bunlardan Ayşegül Aydın 19 Yaş Altı Milli Takımı'na seçildi. Kalecimiz Asiye Damla Kasap, Türkiye'nin en genç kalecisi. O da düzenli olarak milli takıma gidiyor." diye konuştu.

- "Sezona geç başladık"

Karakaya, büyük bir şehri temsil ettiklerini belirterek, "Şu anda beklentinin üstündeyiz. Başkanımızın bize verdiği bütçe, bize verdiği hedef bu sene ligde kalıcı olmaktı. Bizim de hedefimiz tabii ki kalıcı olmak. Bunun yanında sportif anlamda organizasyonu geliştirmek ve milli takımlara daha fazla oyuncu göndermek istiyoruz. Bunların da bir başarı kriteri olduğunu düşünüyorum. Çıkabildiğimiz kadar yukarılara çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Bütçe olarak bazı takımlarla aralarında büyük bir fark olduğuna dikkati çeken Karakaya, şunları kaydetti:

"Ligdeki 10 takım bütçe olarak bizim çok üzerimizde. Kalan 5 takım da bize denk durumda ama ben çalışmaya inanıyorum. Sezona geç başladık. Bazı oyuncuların vize sorunu oldu, sezona 3 yabancıyla başlayabildik. Bunun üstüne sakatlıklarımız oldu. Performansını beğenmediğimizden dolayı gönderdiğimiz oyuncular oldu ama 7. haftadan sonra hem taktik-teknik hem psikolojik hem de fiziksel anlamda takımın gelişimi sahaya ve skorlara yansımaya başladı. Oyuncunun motivasyonunu artıran şey sonuçlardır. Ne kadar maç kazanırsak oyuncunun motivasyonu o oranda artıyor. Bununla birlikte şehirde takıma verilen destek de artıyor."

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- Hedef ligde üst sıralar

Oyunculardan Asiye Damla Kasap da takım olarak yukarılara çıkabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Süper Lig'e iki yıl sonra çıktıkları için çok mutlu olduklarını belirten Asiye Damla, "Bu yaşta bu duyguyu yaşamak, bu deneyimi tatmak çok güzeldi. Milli takımda mücadele etmek de beni çok mutlu ediyor. Hem milli formayı giyiyorum hem de orada Kayseri'yi temsil ediyorum." dedi.

17 yaşındaki Ayşegül Aydın ise altyapısında yetiştiği takımla Süper Lig'de mücadele etmenin gururunu yaşadığını ifade etti.

Takımda iyi bir hava oluştuğunu dile getiren Ayşegül, daha üst sıralara çıkabilmek için ekip olarak ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.