Kayseri'de yolcu servisi ile tır çarpıştı: 22 yaralı
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu servisi ile tırın karıştığı trafik kazasında 22 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu servisi ile tırın karıştığı trafik kazasında 22 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kaynar mevkiinde 27 DM 632 plakalı yolcu servisi ile 38 ARA 242 çekici plakalı tır çarpıştı. Kazada tırdaki 2 kişi ile servisteki 20 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, kolluk kuvvetleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi sevk edildi.
Yaralılar olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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