Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kaynar mevkiinde 27 DM 632 plakalı yolcu servisi ile 38 ARA 242 çekici plakalı tır çarpıştı. Kazada tırdaki 2 kişi ile servisteki 20 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, kolluk kuvvetleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi sevk edildi.

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